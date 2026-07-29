Glumac i voditelj Nenad Okanović otkrio je nedavno da se godinama borio sa želudačnom kiselinom koja je uzrokovala i niz drugih problema.

U jednoj emisiji naveo je da mu se upravo zbog ovog zdravstvenog problema promenio glas.

Kada je konačno došao na red za operaciju, zbog pozitivnog testa na koronavirus je istu morao da odloži i ponovo dobije termin krajem 2020. godine.

"Moja promuklost je trajala dugo"

Međutim, nakon operacije pojavili su se i novi problemi.

- Najveći problem koji sam imao bio je kada bih jeo i nakon sat vremena počeo da podrigujem i osećam bol. To podrigivanje trajalo je 20 sekundi i bilo je izuzetno neugodno. Često sam morao da guram prst u usta kako bih podstakao povraćanje, a samo nekoliko sekundi kasnije osećao bih glad - ispričao je Nenad, pa dodao:

- Moja promuklost je trajala dugo, i nakon razgovora s doktorom zaključili smo da bi kiselina mogla biti uzrok toga - ispričao je Okanović u "RTS Ordinacija".

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