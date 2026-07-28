Ubistvo osmogodišnje Marije Jovanović iz Starih Ledinaca kod Novog Sada ostalo je upamćeno kao jedan od najstrašnijih zločina nad detetom u Srbiji. Tragedija koja se dogodila 2010. godine potresla je celu zemlju i pokrenula borbu za donošenje strožih zakona protiv počinilaca seksualnih delikata nad decom.

Marija Jovanović imala je svega osam godina kada je 26. juna 2010. godine nestala ispred porodične kuće u Starim Ledincima. Dok su roditelji bili na poslu, devojčica je ostala kod kuće sa mlađim bratom. Nestanak je odmah prijavljen policiji, a u potragu su se uključili meštani, policija i Žandarmerija.

Istraga je ubrzo dovela do komšije Mladena Ogulinca (52). Prema tadašnjim nalazima istrage, on je iskoristio poverenje koje je porodica imala u njega i namamio devojčicu u svoju kuću, gde ju je seksualno zlostavljao, a potom usmrtio. Njeno telo pronađeno je zakopano u njegovom dvorištu, a pronašao ga je otac Slobodan Jovanović.

Hapšenje posle potrage

Nakon zločina, Ogulinac je pobegao, ali je posle višesatne potrage lociran u šumi u blizini sela i uhapšen u akciji policije i Žandarmerije. Obdukcija je potvrdila da je devojčica bila seksualno zlostavljana i usmrćena gušenjem.

Tokom istrage isplivali su i podaci da je Ogulinac i ranije bio osuđivan za seksualni delikt, što je izazvalo dodatni revolt javnosti i otvorilo pitanje kontrole osuđenih počinilaca nakon izlaska iz zatvora.

Otac pokrenuo borbu za promenu zakona

Posle tragedije, Marijin otac Slobodan Jovanović pokrenuo je građansku inicijativu za donošenje posebnog zakona kojim bi se pooštrile kazne i nadzor nad počiniocima krivičnih dela protiv polne slobode dece. Sam je izradio predlog zakona i godinama vodio kampanju da bude usvojen.

Njegova inicijativa rezultirala je usvajanjem Marijinog zakona u Narodnoj skupštini Srbije 8. aprila 2013. godine. Zvaničan naziv propisa je Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima, ali je u javnosti ostao poznat kao Marijin zakon.

Šta je doneo Marijin zakon?

Zakonom su uvedene strože mere prema počiniocima seksualnih delikata nad decom. Predviđene su posebne evidencije osuđenih, višegodišnji nadzor nakon izdržane kazne, zabrane rada sa maloletnicima i druge zaštitne mere s ciljem sprečavanja ponavljanja ovakvih zločina.

Tragedija koja se ne zaboravlja

Iako je od zločina prošlo više od decenije, ime male Marije ostalo je simbol borbe za veću zaštitu dece u Srbiji. Njena tragična sudbina dovela je do jedne od najznačajnijih izmena zakonodavstva u oblasti zaštite maloletnika, a njen otac Slobodan Jovanović i isticao je da mu je jedina želja da nijedno dete više ne doživi sudbinu njegove ćerke.