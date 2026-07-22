Mediji su brujali pre nekoliko godina o pljački kuće Branke Sovrlić, a pevačica je sada opisala kako je izgledao trenutak kada se s lopovima našla oči u oči.

Branka tvrdi da su mnoge njene kolege bile na meti pljačkaša, a njen slučaj je mnoge iznenadio, budući da se ona nikada nikome nije zamerala.

-Ne volim o tome da pričam. To je period kada je bilo mnogo pljačkaša, ma nema pevača kome nisu obili stan. Isto se desilo i mojoj komšinici koja je penzionerka i živi baš do mene. Pobila sam se sa lopovima, pa su me udarili. Reagovala sam srcem. Na sreću, uhvatili su ih. Nakon toga, moj muž je postavio kamere i nabavio posebna vrata. Dugo posle toga kada bih ulazila u kuću, gledala bih da li mi je sve na mestu. Teško je kada znate da vam je neko preturao po stvarima - kazala je Branka jednom prilikom za medije.

Udarac oružjem u glavu

Pevačica tvrdi da je došlo i do udarca u glavu.

-Doživela sam horor, mada sam se na kraju sa jednim potukla. Pištoljem su me udarili i po glavi, bila sam sva u krvi, zamalo su mi izbrijali kosu, imala sam tri šava. Želim to da zaboravim i da se ne prisećam. Opasna sam pošto sam prvakinja u džudou, pa se nisam ni njih previše uplašila, iako su imali oružje. Neustrašiva sam.

BONUS VIDEO: