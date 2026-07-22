DELIMIČNO SE USVAJA, pa SE OBAVEZUJU tuženi Alo media system d.o.o. Beograd - Stari grad i Viktor Petrović iz Beograda da tužiocu Dušanu Kokotu iz Sombora na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda solidarno isplate iznos od 60.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 09.10.2025. godine do isplate, u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude.

ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca Dušana Kokota iz Sombora kojim je tražio da se obavežu tuženi Alo media system d.o.o. Beograd - Stari grad i Viktor Petrović iz Beograda da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda solidarno isplate preko dosuđenog iznosa od 60.000,00 dinara iz stava prvog izreke presude do traženog iznosa od 100.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom. počev od 09.10.2025. godine godine do isplate.

OBAVEZUJE SE tuženi Aleksandar Anđelić iz Beograda da uvod i izreku presude objavi bez komentara i bez odlaganja o svom trošku, a najkasnije narednog dana od dana pravnosnažnosti presude, pod pretnjom posledica propuštanja.