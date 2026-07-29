Rezolucija, u koju je Tanjug imao uvid, predložena je nakon niza diplomatskih aktivnosti i intenzivne saradnje sa članovima Kongresa Sjedinjenih Američkih Država.

Predlagači rezolucije su članovi Kongresa Klaudija Teni iz Njujorka koja je i kopredsedavajuća Srpskog kokusa, Emanuel Kliver iz Misurija, Skot Ficdžerald iz Viskonsina, Ana paulina Luna sa Floride i Viktorija Spartz iz Indijane, a njome je potvrđena snažna dvostranačka podrška inicijativi za odavanje priznanja istoriji, kulturi i doprinosu srpske zajednice razvoju Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju ambasade Srbije u SAD.

Predložena rezolucija ističe da su Srbi u Americi, još od XIX veka, dali značajan doprinos razvoju američkog društva u oblastima nauke, medicine, tehnologije, privrede, vojske, javne službe, kulture, umetnosti i sporta, a posebno se naglašavaju istorijsko savezništvo Srbije i SAD tokom Prvog i Drugog svetskog rata, doprinos Nikole Tesle razvoju moderne civilizacije, kao i Operacija Halijard - najveća akcija spasavanja savezničkih pilota iza neprijateljskih linija u istoriji.

Ističe se da su srpski imigranti osnovali zajednice širom SAD koje nastavljaju da doprinose rastu i prosperitetu nacije kao i da su pokazali nepokolebljivu posvećenost principima demokratije, slobode i građanskog angažmana kao lojalni i patriotski građani.

"S obzirom na to da se procenjuje da širom SAD živi oko 1.000.000 Amerikanaca srpskog porekla, s obzirom na to da su srpski Amerikanci doprineli svakom aspektu američkog društva, uključujući vojsku, vladu, javnu službu, biznis, nauku, medicinu, pravo, obrazovanje, tehnologiju, atletiku i umetnost, s obzirom na to da je srpsko-američki naučnik Nikola Tesla dao revolucionarni doprinos razvoju moderne električne energije i tehnoloških inovacija koje su transformisale Sjedinjene Države i svet, s obzirom na to da su srpski Amerikanci časno služili u Oružanim snagama Sjedinjenih Država u svakom većem sukobu od svog dolaska u Ameriku, pokazujući hrabrost, žrtvu i odanost Sjedinjenim Državama", navodi se u obrazloženju dokumenta.

Dodaje se i da je partnerstvo između SAD i Srbije utemeljeno u dugoj istoriji saradnje i uzajamnog poštovanja, uključujući savez između dve nacije tokom Prvog i Drugog svetskog rata i podseća da je predsednik Vudro Vilson odao počast savezništvu i prijateljstvu između SAD i Srbije tokom Prvog svetskog rata izdavanjem proglasa kojim se priznaje hrabrost i žrtve srpskog naroda i naredbom da se srpska nacionalna zastava vijori iznad Bele kuće 28. jula 1918. godine, što je redak i istorijski počast stranoj naciji.

U dokumentu se pominje i da su srpski Amerikanci, preduzetnici, poslovni lideri i profesionalci značajno doprineli ekonomskom razvoju i prosperitetu SAD kroz inovacije, investicije i stvaranje radnih mesta, a srpski američki umetnici, pisci, muzičari, sportisti i kulturne ličnosti obogatili su kulturno tkivo SAD i ojačali poštovanje prema srpskom nasleđu.

Naglašava se i da je važno da se prepoznaju i proslave dostignuća, nasleđe i kulturni doprinos srpskih Amerikanaca i njihova uloga u jačanju SAD.

Navodi se da izbor februara nije slučajan - u tom mesecu Srbija obeležava Dan državnosti, a predloženi Mesec srpsko - američkog nasleđa predstavljao bi priliku da se svake godine širom SAD organizuju obrazovni, kulturni i javni programi posvećeni istoriji, dostignućima i nasleđu srpsko-američke zajednice, a narod SAD se poziva da obeleži Mesec srpsko-američkog nasleđa odgovarajućim ceremonijama, aktivnostima i obrazovnim programima koji slave bogatu istoriju i doprinose srpskih Amerikanaca i veze između Sjedinjenih Država i Srbije Ambasada Srbije izrazila je zahvalnost kongresmenima koji su podržali ovu inicijativu i veruje da će ona doprineti daljem jačanju prijateljstva između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i boljem upoznavanju američke javnosti sa doprinosom zajednice Amerikanaca srpskog porekla razvoju američkog društva.

Ambasador Srbije u SAD Dragan Šutanovac rekao je da će jul 2026 ostati upamćen kao izuzetan mesec za odnose SAD i Srbije.

"Prvi put u 145 godina diplomatskih odnosa Srbija i Amerika su pokrenule strateški dijalog, platformu za najviše moguće strateške odnose Srbije i Amerike. U ovom mesecu potpisali smo i sporazum sa NASA-om, čuveni Artemis, a u ovom mesecu je i predložena rezolucija po kojoj će američki Srbi konačno dobiti svoj mesec nasleđa u Americi za sve ono što su učinili za Ameriku u prošlosti, danas i što će činiti u budućnosti", rekao je Šutanovac.

Istovremeno on je poručio Srbima u SAD i Amerikancima srpskog porekla da je ovo velika stvar za sve i izrazio nadu da će i u budućnosti raditi na tome da promovišu svoj narod i svoju državu na način na koji su radili i do sada.

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