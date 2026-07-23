Tragično je okončana talačka kriza koja je danas potresla Regenzburg u Nemačkoj. Nakon velike policijske akcije, dvadesetogodišnji nemački državljanin je uhapšen, dok je radnik banke koji je teško ranjen nožem preminuo u bolnici.

Na licu mesta bile su raspoređene brojne policijske patrole, specijalne jedinice, ekipe Hitne pomoći, službeni psi i policijski helikopter.

Borio se za život, ali nije uspeo

Incident se dogodio oko 14.50 časova, kada je, prema navodima policije, napadač ušao u banku i nožem napao zaposlenog.

Iako teško povređen, radnik banke uspeo je sam da izađe iz objekta, gde su mu lekari odmah ukazali pomoć pre nego što je hitno prevezen u bolnicu.

Uprkos naporima lekara, podlegao je zadobijenim povredama.

Policija sumnja na pljačku

Nakon smrti radnika, istraga je proširena na sumnju za krivično delo ubistva.

Prema prvim informacijama, istražitelji veruju da je motiv napada bila oružana pljačka.

Tokom policijske akcije dve osobe su bezbedno evakuisane iz banke, a na teren su upućeni i timovi za psihološku pomoć.

Napadač nije izneo zahteve

Kako navode nemački mediji, osumnjičeni tokom talačke krize nije izneo nikakve zahteve niti je sarađivao sa pregovaračima.

Nakon višesatne akcije policija ga je privela, a istraga o svim okolnostima napada je u toku.

Izvor: Bild