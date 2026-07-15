Požeško-slavonsku policijsku upravu potresa ozbiljan skandal! Prema nezvaničnim informacijama, nekoliko policajaca je u više navrata, za vreme radnog vremena i u službenom automobilu, imalo seksualne odnose.

Navodno su se na različitim mestima i u različito vreme upuštali u odnose s istom ženom s područja Požeško-slavonske županije. Kako je preneo portal Index.hr, poznazi su identiteti spomenute žene, kao i trojice policajaca koji su u tome učestvovali.

Ceo slučaj je, prema dostupnim informacijama, počeo da se raspliće nakon što je policija primila prijavu o porodičnom nasilju u mestu gde živi spomenuta žena.

Kompromitirajući snimci

Nakon što joj je suprug oduzeo mobilni telefon, zamolila je komšinicu da nazove 112, nakon čega je na intervenciju stigla patrola iz obližnje policijske stanice. Policajci su nakon uviđaja izuzeli telefon, navodno zato što ih je suprug upozorio da se u njemu nalaze kompromitirajući snimci.

Izvor upućen u slučaj navodi kako su zaposleni u policijskoj stanici, pregledavajući sadržaj telefona, ostali zapanjeni kada su na eksplicitnim fotografijama prepoznali svoje kolege.

Prema istom izvoru, pokušano jei zataškavanje slučaja, ali je to postalo nemoguće nakon što je nekoliko kompromitirajućih fotografija počelo da kruži u javnosti, zbog čega je događaj morao biti prijavljen.

Nakon saznanja o događaju o kojem se već uveliko priča u županiji, Telegram je u ponedeljak, 13. jula, poslao upit nadležnoj policijskoj upravi. Zanimalo ih je imaju li saznanja o neprimerenom ponašanju najmanje trojice policajaca, odnosno jesu li se upuštali u seksualne odnose za vreme radnog vremena i u službenim vozilima.

Kratak odgovor iz policije

Novinar je takođe od policije tražio službenu informaciju o tome da li se sprovodi istraga, šta je preduzeto i o kolikom se tačno broju policajaca radi.

U zahtevu su navedena i prezimena trojice policijskih službenika, kao i inicijali žene i naziv ustanove u kojoj je ona zaposlena, zatraživši odgovor do utorka u 12 sati.

U utorak pre podne Telegram je pozvao portparolku PU požeško-slavonske, koja je rekla da su u upravi svi još duboko potreseni zbog pogibije kolege Marija Pjerabona u saobraćajnoj nesreći prošle subote. Novinari su zamoljeni za strpljenje, a obećeno je da će policija odgovoriti na zahtev nakon provere dojava, verovatno tokom srede.

Danas u 15 sati Telegramu je stigao vrlo kratak odgovor, u kojem nije odgovoreno na većinu pitanja. Odgovor PU požeško-slavonske objavljen je u celosti:

- Obaveštavamo vas da Policijska uprava požeško-slavonska ne provodi policijsku istragu u vezi s navodima na koje se odnosi vaš zahtev. Istovremeno, u toku su provere navoda o mogućem neprimerenom ponašanju jednog policijskog službenika.

Alo/Index.hr

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