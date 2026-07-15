Milica L. (20), Vladica M. (20) i Aleksandar M. (20) poginuli su zajedno u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara u Novom Sadu.

Oni su bili u vozilu „folksvagen golf“, na koje je velikom brzinom naleteo „audi“, za čijim volanom se nalazio Despot V. (21), koji je zadobio lakše povrede.

V. se, kako se tada nezvanično saznalo, velikom brzinom spuštao sa Mosta slobode ka Železničkoj stanici, kada mu je na raskrsnici izašao „golf“ u kojem je bilo troje nastradalih prijatelja. Usledio je strahovit udarac, nakon čega su se na licu mesta ubrzo pojavile ekipe policije i Hitne pomoći.

„Strašno, strašno! Ne sećam se ovakve nesreće. Čuo sam samo kada je nešto tresnulo o zemlju. Okrenuo sam se prema raskrsnici i video kako semafor leti u vazduh i prašinu koja se digla iznad ‘golfa’. Glasovi se nisu čuli. Prizor je bio stravičan“, ispričao je tada Aleksandar G., koji se u tom trenutku zadesio u blizini mesta nesreće.

Telo Aleksandra M. je od siline udarca ispalo na kolovoz, dok je telo jedne od nesrećnih devojaka završilo u gepeku smrskanog automobila. U porodicama stradalih vladali su muk i suze.

Poginuli su bili drugari još iz Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“, a živote su izgubili vraćajući se sa proslave petogodišnjice mature.

Milica je, prema rečima porodice, bila veoma dobro dete i student Prirodno-matematičkog fakulteta. Bila je i sudija u odbojci.

„Treba da se zna da je to dete bilo za poželeti. Ispite je davala sa desetkama. U subotu, 14. juna, trebalo je da joj proslavimo rođendan, a mi ćemo da je ispratimo u večnu kuću. Umesto slavlja, pravimo sahranu“, rekao je kroz suze Miličin otac Slobodan, dok majka Branka i brat Vladimir od tuge i bola nisu mogli ni da progovore.

Porodice je o tragediji obavestila policija nešto pre šest sati ujutru, nakon završenog uviđaja. Bez mnogo informacija, rečeno im je samo da njihove dece više nema.

„Vladica je studirala Fakultet tehničkih nauka. Planirala je da sve ispite položi u predroku. Molili smo je da uspori. Nema razloga da žuri sa učenjem. Nije joj se išlo u grad. Premišljala se, ali je ipak odlučila da ide na jedan sat da vidi društvo“, ispričala je majka Dušanka.

Ona je dodala da joj, kada je u ranim jutarnjim satima videla policiju na vratima, objašnjenje više nije bilo potrebno. Prema njenim rečima, Vladica je bila primerna ćerka, svima je pomagala, a posebno je vodila računa o mlađem bratu, koji je imao svega osam godina.

U domu Aleksandra M. takođe su vladali očaj i neverica. Njegova baka Dobrila, slomljena od bola, ispričala je da ju je probudila policija.

„Kada su mi rekli da je Aleksandar poginuo, nisam verovala. Skamenila sam se. Kada sam skupila snagu, probudila sam ćerku Gordanu i rekla joj da je sina izgubila“, rekla je baka Dobrila.

Ona je dodala da se Aleksandar spremao da upiše Muzičku akademiju.

Prema tadašnjim navodima, vozaču „audija“ život su spasli vazdušni jastuci. Zadobio je lakše povrede lica i grudima, a tokom noći je bio zbrinut u Urgentnom centru, odakle je odmah nakon ukazane pomoći pušten. Njegov automobil pretrpeo je velika oštećenja.

Prema nezvaničnim podacima, V. je „audijem“ sa Mosta slobode jurio oko 160 kilometara na sat, a u krvi mu je navodno pronađeno više od promila alkohola. Istovremeno, vozač „golfa“, koji je nailazio iz pravca Bulevara cara Lazara, prošao je, navodno, kroz crveno svetlo na semaforu.

Tragedija se dogodila 2014. godine.

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