Jezivo porodično nasilje dogodilo se juče na Zvezdari kada je ćerka udarala majku, a potom na nju pustila psa.

Kako se saznaje, ćerka N. M. (48) je, u alkoholisanom stanju, nasrnula na majku M. M. (68) udarajući je u telo, nakon čega ju je vukla i čupala za kosu.

Nakon toga, na majku je skočio i ćerkin pas koji ju je ugrizao za ruku, nanevši joj tako teške telesne povrede.

N. M. je uhapšena i određeno joj je zadržavanje do 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu prijavu za nasilje u porodici, da bude sprovedena na saslušanje u nadležno tužilaštvo.

(Telegraf)



