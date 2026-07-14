Težak slučaj porodičnog nasilja završio se ubistvom u Skoplju, gde je 31-godišnji muškarac osumnjičen da je nožem usmrtio svog 52-godišnjeg oca nakon što je ovaj, prema policijskim informacijama, fizički napao suprugu.

Incident se dogodio sinoć oko 22.35 sati u porodičnoj kući na području Gazi Baba. Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije, 52-godišnji muškarac, označen inicijalima E. L, nalazio se pod dejstvom alkohola kada je napao svoju 54-godišnju suprugu, koja je ujedno majka osumnjičenog.

U porodični sukob potom se umešao njihov 31-godišnji sin B. Xh, koji je, kako se sumnja, oca više puta ubo nožem. Muškarac je od zadobijenih povreda preminuo, dok je policija osumnjičenog ubrzo uhapsila i zadržala radi daljnjeg postupka.

Napadnuta žena prevezena je u Gradsku opštu bolnicu "Sveti Naum Ohridski", gde joj je ukazana medicinska pomoć. Po nalogu javnog tužioca telo preminulog poslato je na obdukciju, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti.

Televizija Alsat objavila je da je osumnjičeni Besart Džemail, da je njegov stradali otac Edema Lukmani, dok se napadnuta supruga i majka osumnjičenog zove Hikmete Džemaili. Policija je, međutim, u zvaničnom saopćenju koristila samo inicijale učesnika ovog tragičnog događaja.

Prema navodima Alsata, istražitelji proveravaju i informacije da je u ovoj porodici i ranije bilo prijava porodičnog nasilja. Ti navodi za sada nisu detaljno potvrđeni u zvaničnom policijskom saopštenju. Istraga je u toku, a nakon njenog okončanja protiv osumnjičenog će biti podneta odgovarajuća krivična prijava.

Alo/Sandžak Danas

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