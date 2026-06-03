Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu Uprave kriminalističke policije Služba za suzbijanje kriminaliteta MUP RS podnetu protiv trojice policijskih službenika B.M, S.S. i P.P. zbog po jednog krivičnog dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i po jednog krivičnog dela Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela jer ne postoje osnovi sumnje da su izvršena krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti.

U toku istrage koja se vodi zbog izvršenja krivičnog dela Teško ubistvo na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu “27”, tužilaštvo je utvrdilo da iz iskaza ispitanih svedoka i prikupljenih materijalnih dokaza proizilazi da B.M, S.S. i P.P. nisu bili na licu mesta u vreme izvršenja krivičnog dela Teško ubistvo, kako se to navodi u krivičnoj prijavi .

Naime, uvidom u kamere koje snimaju garažu i izlaz iz garaže od kuće oštećenog A.N. od 12. maja 2026. godine uočava se da u 22:45 časova iz garaže izlazi vozilo crne boje marke “BMW X7” kojim upravlja oštećeni, kao i da 23:08 časova iz iste garaže ponovo izlazi isto vozilo kojim ponovo upravlja oštećeni.

Uvidom u kamere koje snimaju ulicu Andre Nikolića u 23:09 časova uočava se vozilo službeno vozilo marke “BMW 5”, crne boje, a iza njega službeno vozilo marke “Fiat Tipo” bele boje, koja su snimljena na nadzornoj kameri lokala “Coffee Dream”, kako se kreću ka kružnom toku ka Užičkoj ulici.

Navedena službena vozila koriste okrivljeni V.M. i policijski službencii – pripadnici njegovog obezbeđenja.

Uvidom u kamere na adresi okrivljenog V.M. sa datumom 12. maja 2026. godine utvrđuje se da u 23:15:40 časova vozilo crne boje marke “BMW 5” prolazi kroz rampu, u tom momentu se rampa otvara.

U 23:16:20 časova vozilo marke “BMW 5″ ulazi u garažu, iz vozila prvo izlazi lice u crnoj jakni, radi se o okrivljenom P.P, a zatim suvozač u žutoj jakni, a radi se o okrivljenom S.S, dok naposletku sa zadnjeg sedišta izlazi okrivljeni V.M. u 23:17 časova i ulazi u ulaz od zgrade.

Zatim u vozilo ulaze okrivljeni S.S. i P.P, dok u 23:19 časova vozilo napušta garažu.

Uvidom u kamere PU za grad Beograd uočava se da u 23:29:47 časova u garažu PU za grad Beograd ulaze dva vozila i to belo vozilo marke “Fiat Tipo” i vozilo marke “BMW 5”.

Uvidom u bazne stanice i listing telefona koji koristi okrivljeni B.M, a gledano u okviru spornog vremenskog perioda, utvrđuje se da je navedeni broj registrovan 12. maja 2026. godine u 23:08:25 časova na baznoj stanici Hipodrom 2, Požeška, KO Čukarica, a zatim u 23:12:00 na baznoj stanici Užička 2 privremena, Beograd, Savski venac, dok je u 23:18:46 i 23:20 detektovano na baznoj stanici Neznanog junaka 23, a u 00:15:20 na baznoj stanici Altina 2, Naselje Abebe Bikile 31, KO Zemun polje, dok je naredni put registrovan 13. maja 2026. godine u 11:45:55 na baznoj stanici Autoput Mali mokri lug, Sretena Vukosavljevića 8j.

Uvidom u listinge i bazne stanice za broj koji koristi okrivljeni S.S. utvrđeno je da je broj registrovan dana 12. maja 2026. godine u 23:08:25 časova na baznoj stanici Grafičar 2, Vase Pelagića 31 Senjak, zatim u 23:18:46 i 23:19:12 na baznoj stanici Neznanog junaka 23, dok je sledeći put registrovan 13.05.2026. godine u 13:36:29 na baznoj stanici Novo groblje, Prostor oko Novog groblja, Ruzveltova 50.

Uvidom u Google maps utvrđeno je da je adresa prebivališta oštećenog A.N udaljena oko 7 minuta vožnje u noćnim uslovima do restorana “27”.

Uvidom u Google maps utvrđeno je da je adresa prebivališta okrivljenog V.M. udaljena oko 7 minuta vožnje u noćnim uslovima do restorana “27”.

Uvidom u četiri primerka zapisnika o veštačenju uređaja za automatsku obradu podataka i to telefona okrivljenih S.S, P.P. i B.M, kao i priloga dostavljenih uz veštačenje, br. zapisnika P br. 1-6/1-4/43-5 od 1. juna 2026. godine, utvrđeno je da su okrivljeni 12. maja 2026. godine u restoranu “27” bili pre 15 časova, da su u 23:06 dali međusobni znak za “pokret”, te da se po sadržajima komunikacije utvrđuje da nisu bili na mestu događaja u kritično vreme.

Nakon razmatranja spisa predmeta i prikupljenih dokaza, utvrđeno je da nema dokaza koji ukazuju da su okrivljeni izvršili krivična dela koja im se krivičnom prijavom stavljaju na teret, kao i da činjenični opis radnji koji je dat u krivičnoj prijavi ne odgovara činjenicama utvrđenim tokom ovog postupka.

Naime, uvidom u video snimke sa nadzornih kamera na adresi prebivališta oštećenog A.N. utvrđeno je da oštećeni ponovo izlazi iz svoje garaže u vozilu marke „BMW X7″u 23:08 časova, dok je na osnovu iskaza svedoka V.R. i neposrednim uvidom u njegov mobilni telefon utvrđeno da on u 23:09 ostvaruje telefonski poziv putem aplikacije Whatsapp sa oštećenim, koji poziv traje sve do 23:14 časova.

Za to vreme, službeno vozilo marke „BMW 5“ kojim upravlja okrivljeni P.P, u kojem je na mestu suvozača okrivljeni S.S, kao i službeno vozilo marke “Fiat Tipo” kojim upravlja okrivljeni B.M, već se nalaze van kruga restorana “27” i kreću se jedan za drugim ka adresi štićenog lica, što je utvrđeno uvidom u video snimke sa nadzornih kamera na kojima je u 23:09:39 časova registrovan prolazak oba vozila kroz ulicu Andre Nikolića, dok je u 23:15:40 snimnjen prolazak vozila marke „BMW 5“ kroz rampu i njegovo spuštanje ka garaži zgrade na adresi prebivališta okrivljenog V.M.

Pored toga, na osnovu iskaza svedoka V.R. i vremenskog perioda koje je oštećenom potrebno da stigne do restorana “27”, utvrđeno je da se oštećni nalazi unutar ovog ugostiteljskog objekta u vremenu koje sledi nakon 23:14 časova.

Za to vreme, okrivljeni P.P. i S.S. se već nalaze u garaži ulice Neznanog junaka broj 23 gde je u 23:16:20 snimnjen dolazak vozila „BMW 5“ na garažni nivo neposredno pored ulaza u zgradu, pri čemu ovo vozilo napušta garažu u 23:19 i kreće se ka Bulevaru Despota Stefana broj 107 gde u 23:29:47 zajedno sa vozilom marke “Fiat Tipo” kojim upravlja okrivljeni B.M. ulaze u garažu.

Dakle, na osnovu detaljne analize video snimaka sa navedenih nadzornih kamera, njihovim međusobnim vremenskim poređenjem, zatim analizom iskaza svedoka V.R. i neposrednog uvida u njegov telefon, kao i poređenjem ključnih činjenica iz njegovog iskaza sa snimcima sa nadzornih kamera, nesporno se zaključuje da se okrivljeni i oštećeni praktično mimoilaze, budući da se u momentu dok se oštećeni nalazi na putu ka restoranu, sva trojica okrivljenih nalaze na putu ka adresi prebivalšta okrivljenog V.M, dok se u periodu kada se oštećeni nalazi unutar ugostiteljskog objekta “27”, okrivljeni nalaze na putu ka stanici MUP RS u Bulevaru Despota Stefana broj 107, dakle, daleko od mesta događaja, odnosno daleko od restorana “27”.

Navedene činjenice dodatno potvrđuju i listinzi telefona i bazne stanice koje pokazuju precizno vreme i putanju kretanja okrivljenih u kritičnom periodu, a koje kretanje je već od 23:08:25 časova nesporno van kruga restorana “27”, da bi se potom usmerilo ka sve udaljenijim delovima grada u odnosu na lokaciju restorana “27”.

Putanja kretanja okrivljenih koja je registrovana na ovim baznim stanicama u potpunosti korespondira sa njihovim kretanjem utvrđenim na gore pomenutim nadzornim kamerama, kao i sa opisom putanje kretanja koju su okrivljeni istakli u svojim odbranama.

Pored navedenih dokaza, ispitani svedoci izjašnjavali su se i hronološki o radnjama koje su prethodile momentu kada je okrivljeni V.M. napustio ugostiteljski objekat, pri čemu svi saglasno izjavljuju da je to bilo pre nego što se u restoran vratilo lice za koga je tokom sprovođenja dokaznih radnji utvrđeno da se radi o oštećenom A.N.

Kako je nesporno utvrđeno da su okrivljenog V.M. do adrese njegovog stanovanja po napuštanju ugostiteljskog objekta odvezli okrivljeni policijski službenici-pripadnici njegovog obezbeđenja, što potvrđuje i sam V.M, nesporno je da su sva trojica okrivljenih ugostiteljski objekat napustili pre nego što se oštećeni vratio u restoran, pa samim tim nisu ni mogli biti na licu mesta u vreme inkriminisanih događaja.

Dakle, na osnovu snimaka sa nadzornih kamera sa adrese prebivališta oštećenog A.N. i okrivljenog V.M, kao i gradskih kamera i kamera PU za Beograd, zatim na osnovu baznih stanica, veštačenja telefona i analize iskaza ispitanih svedoka, odbrane okrivljenih i drugih dokaza, nesporno i nedvosmisleno se utvrđuje da okrivljeni nisu bili, niti su mogli biti na mestu događaja, odnosno u restoranu “27”, kada je, kako se osnovano sumnja došlo do izvršenja krivičnog dela Teško ubistvo i drugih krivičnih dela, odnosno okrivljeni nisu čuli pucanj dok su bili ispred restorana, nisu prikrivanjem tragova izvršenja krivičnog dela Teško ubistvo i drugih krivičnih dela pomogli drugim okrivljenima u ovom postupku i nisu neprijavljivanjem krivičnog dela omogućili sklanjanje tela oštećenog.

Budući da je nakon sprovođenja gore opisanih dokaznih radnji nesporno utvrđeno da navodi krivične prijave ne stoje apsolutno ni u jednom delu u pogledu okrivljenih P.P, S.S i B.M, te da su njihove odbrane istinite i potkrepljene nabrojanim dokazima, zaključeno je da ne postoje osnovi sumnje da su učinjena krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, zbog čega je krivična prijava u odnosu na njih odbačena.

Više javno tužilaštvo u Beogradu ističe da postupa isključivo na osnovu prikupljenih, zakonitih dokaza i odgovorno i profesionalno nastavlja istragu protiv ostalih osumnjičenih.

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