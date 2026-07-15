Upravo ovo pitanje pokrenulo je burnu raspravu među turistima i iznajmljivačima u Hrvatskoj, a mišljenja su potpuno podeljena.

Povod za diskusiju bila je objava u grupi posvećenoj izdavanju privatnog smeštaja, u kojoj je jedan korisnik poručio da gosti za cenu koju plaćaju očekuju mnogo više od urednog i čistog apartmana. Po njegovom mišljenju, domaćini bi trebalo da obezbede osnovne potrepštine kako bi odmor bio što prijatniji i bez nepotrebnih odlazaka u prodavnicu odmah po dolasku.

Na spisku stvari koje bi, kako smatra, trebalo da budu standard našli su se toalet papir, so, biber, šećer, ulje, kafa i čaj. Ukoliko apartman ima mašinu za pranje veša ili sudova, očekuje se i deterdžent ili tablete za pranje, kao i dovoljan broj kesa za smeće. Dodaje da su dva peškira po osobi za višednevni boravak sasvim razumno očekivanje, kao i više od dve rolne toalet papira za sedam dana.

Njegova objava izazvala je veliki broj komentara, a mnogi turisti podelili su sopstvena iskustva. Neki tvrde da su u apartmanima zatekli već korišćene kuhinjske sunđere, dok su drugi ostajali bez toalet papira ili deterdženta već nakon nekoliko dana odmora.

Jedna porodica navela je da je tokom sedmodnevnog boravka dobila samo jednu rolnu toalet papira, bez deterdženta za sudove, papirnih ubrusa, soli, bibera i ulja. Sve su morali sami da kupe, a deo stvari su čak ostavili narednim gostima. Istakli su da se u taj smeštaj više neće vraćati, smatrajući da nekoliko ušteđenih evra može vlasnika koštati stalnih gostiju.

Ipak, bilo je i pozitivnih primera. Mnogi su pohvalili domaćine koji su ih dočekali uz piće dobrodošlice, kafu ili lokalne proizvode karakteristične za kraj u kojem su boravili, navodeći da upravo takvi gestovi ostavljaju najbolji utisak.

Sa druge strane, iznajmljivači ističu da nisu obavezni da gostima ostavljaju hranu i namirnice. Kako objašnjavaju, osnovna sredstva za higijenu, nekoliko rolni toalet papira, kapsule za pranje veša i čisti peškiri jesu deo njihove ponude, ali ostavljanje ulja, soli, šećera ili kafe smatraju nepraktičnim, a ponekad i nehigijenskim.

Dodaju i da su poslednjih godina troškovi održavanja apartmana značajno porasli zbog inflacije, viših cena i novih propisa, pa smatraju da nije moguće ispuniti baš svako očekivanje gostiju. Rasprava se zato nastavlja, a pitanje šta je danas standard u privatnom smeštaju ostaje bez jedinstvenog odgovora.