Nakon što je Jelena Karleuša javno otkrila da joj se bivši suprug Duško Tošić javio posle balade koju je objavila, za koju tvrdi da je posvećena njemu, usledila je i njegova reakcija.

Tošić je na svom Instagram profilu objavio snimak u kom je prikazan isečak iz emisije sa Karleušom i ostavio komentar koji je izazvao haos.

"Jelena otkrila da joj se Duško javio nakon balade posvećene njemu! Pa mu poručila...", pisalo je u opisu snimka koji je objavio bivši fudbaler.

- Nakon toliko godina... Ko o čemu, Jeca non stop o Dušku. Ima li kraja? - dodao je Tošić.

Njegov komentar je izazvao haos na društvenim mrežama, te su mu mnogi odbrusili.

"Sram te bilo, dvoje dece ti je rodila. Kako možeš tako da se ponašaš?", bio je jedan od komentara ispod Duškove objave.

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