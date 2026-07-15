Muškarac (53) pucao je u svoju bivšu suprugu i teško je povredio, a zatim je ostao u kući sa oružjem, gde je kasnije pronađen mrtav, sazanje portal Siol.net.

Policiji je oko 11 časova prijavljeno da se odigrava prava drama i da je žena ranjena vatrenim oružjem na području Moravča u Sloveniji.

Usledila je opsežna policijska akcija, a na mestu događaja intervenisalo je više policijskih jedinica, među kojima i pripadnici specijalne jedinice.

- Osumnjičeni za krivično delo pronađen je mrtav u kući tokom postupanja, tako da više ne postoji opasnost po bezbednost ljudi - saopštila je policija.

Policija istražuje motiv sukoba i zašto je muškarac pucao u ženu, a utvrđuje se i poreklo oružja koje je nađeno na mestu događaja.

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