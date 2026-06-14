Danijel Zdravković iz merošinskog sela Dudulajce koji je u Nišu pravnosnažno osuđen na osam godina robije zbog trgovine ljudima i dalje je u bekstvu, dok je njegovih petoro saučesnika na izdržavanju kazne zatvora.

Prema navodima presude, ova grupa je na različite načine učestvovala u svirepom iskorišćavanju i zlostavljanju devojke koja je u vreme kada im je pala u ruke imala samo 20 godina.

Aleksinčanin Zoran Bajramović osuđen je na 13 godina robije, njegova sestra Danica Bajramović na šest, a njihov prijatelj Oliver Mustafić na 13 godina i šest meseci.

Zoranova supruga, Egzona Tatari, osim za trgovinu ljudima teretila se i za silovanje žrtve pa joj je za oba dela izrečena jedinstvena kazna zatvora od 12 godina i šest meseci.

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva zbog učešća u ovim krivičnim delima, obuhvaćena je i jedna maloletnica, ali se protiv nje vodio poseban postupak dok je Dejan Petrović iz Dudulajca, koji je takođe bio deo ove grupe, priznao krivicu i osuđen je na dve godine zatvora.

On se teretio da je nesrećnoj devojci koju su držali kao roba, nalazio muškarce za seksualne odnose koje su naplaćivali.

Tokom suđenja optuženi su negirali krivicu ali na optuženičkoj klupi nije bilo Dejana Zdravkovića, jer se u to vreme nalazio u inostranstvu, pa mu je suđeno u odsustvu. On se teretio da je Zoranu Bajramoviću i Oliveru Mustafiću dozvolio da koriste njegovu kuću u Dudulajcu kako bi tamo podvodili devojku, da je sa njom imao seksualne odnose te da je to omogućavao i svom rođaku kako bi na taj način "naplatili" kiriju za stanovanje u njegovoj kući.

Nakon što je pravnosnažno osuđen Zdravković za kojim je raspisana međunarodna poternica, posredstvom svog advokata podneo je vanredni pravni lek Vrhovnom sudu koji ga je odbio.

Bez obzira na tri osuđujuće presude on i dalje tvrdi da nije kriv. U poruci koju je ovih dana poslao, ustrajao je u tvrdnji da je nevin.

- Moj predmet je sada pred Ustavnim sudom, a ako mi žalba ne bude uvažena obratiću se sudu u Strazburu - poručio je Danijel iz inostranstva.

Niško pravosuđe i javnost bili su zgranuti svirepošću ispoljenom prema devojci koja spada u kategoriju ranjivih osoba jer ima psihičke smetnje. Kako je utvrđeno tokom sudskog postupka, ona je zlostavljana od aprila do avgusta 2021. godine kada je uspela da pobegne.

- Danica Bajramović je oštećenu vrbovala preko Fejsbuka na taj način što je dovela u zabludu da će joj čuvati decu i pozvala je da dođe u njihovu kuću u Aleksincu što je ona učinila. U njenoj kući je tada bio njen brat Zoran, pa je Danica ubeđivala devojku da sa njim ima seksualni odnos. Kada je ona to odbila Danica je istukla. Njihov prijatelj Oliver je sutradan dvadesetogodišnjakinju odveo u kuću Zorana i njegove supruge Egzone Tatari i sa njom protiv njene volje, imao seksualni odnos. Kada je devojka pokušala da ode, Egzona je tukla rukama i nogama i polivala je hladnom vodom a Oliver i Zoran su joj pretili da će je ubiti. Prinudili su je da u hotelu i njihovom kombiju pruža seksualne usluge što su naplaćivali po 1.500 dinara, a novac su uzimali njih dvojica - opisao je prilikom izricanja prvostepene presude sudija Miško Radivojević zbog čega sud smatra da su okrivljeni izvršili trgovinu ljudima.

Kako je dalje naveo sudija, Zoran i Oliver su uz stalne pretnje da će je ubiti, "odrobijati" te uz tvrdnju da je devojka njihov rob, odlučili da je odvedu u merošinsko selo Azbresnica da bi je tamo seksualno eksploatisali.

- Kada su stigli u selo, terali su devojku da ima seksualne odnose sa nekim muškarcima, što je ona odbila. Zatim je Zoran ispred tamošnje prodavnice otvorio vrata kombija, skinuo veš i pred brojnim svedocima je naterao da ga oralno zadovolji. Onda su je odveli u selo Dudulajce gde se u njeno zlostavljanje uključio i Danijel Zdravković. U pronalaženju mušterija za seks, sa žrtvom uključili su i Dejana Petrovića koji se branio da je to morao da učini jer su pretili da će mu napasti porodicu - kazao je dalje Radivojević.

Sudija je naveo da je devojka u Aleksincu silovana na brutalan način.

- Egzona je zbog ljubomore, jer je njen muž Zoran imao odnose sa žrtvom, odvela žrtvu u podrum i uz pomoć jedne maloletnice je silovala metlom - rekao je sudija.

Kako je dalje utvrđeno tokom sudskog postupka, Zoran i Oliver su devojku prodali čoveku koga su upoznali na vašaru u Smederevskoj Palanci.

- On je tražio ženu radi sklapanja braka sa njegovim sinom, pa su mu Oliver i Zoran rekli da imaju odgovarajuću osobu u Aleksincu. Doveli su je u Smederevsku Palanku i prodali je za hiljadu evra. Međutim, kako je ona odbijala da ima seksualne odnose sa njegovim sinom, Zoran i Oliver su joj najpre zapretili, a kako je ona i dalje odbijala da to čini, vratili su je u Aleksinac.

Devojka je 20. avgusta 2021.godine iskorsitila njihovo odsustvo i uspela da pobegne - naveo je sudija Radivojević.

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