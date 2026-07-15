Upravo jedan takav slučaj iz Hrvatske izazvao je ogromnu pažnju na društvenim mrežama nakon što je influenserka Veronika Barišić pokazala u kakvom je stanju zatekla porodičnu vilu posle odlaska gostiju.

Snimak objavljen na TikToku za kratko vreme postao je viralan i prikupio više od 1,2 miliona pregleda. Na njemu se vide prizori koji su mnoge ostavili bez reči.

Po celoj terasi bile su razbacane kese pune smeća, prazne limenke piva, plastične flaše, prljava posteljina i odeća, dok je unutrašnjost objekta bila u još gorem stanju.

U videu se potom pojavljuje i sama Veronika, koja nije krila razočaranje.

„Ovo je prava katastrofa“, rekla je, objašnjavajući da se, nažalost, sa sličnim situacijama nije susrela prvi put.

Kako je navela, podovi su bili lepljivi od prosutog piva, a posebno ju je šokiralo stanje u tri kupatila, za koje kaže da ih je bilo izuzetno teško očistiti nakon odlaska gostiju.

Prema njenim rečima, ovakvo ponašanje najčešće doživljava od pojedinih turista iz Engleske, što je izazvalo burnu raspravu među korisnicima društvenih mreža.

Ispod snimka nizali su se komentari podrške, a mnogi su priznali da posle ovakvih prizora nikada ne bi imali hrabrosti da izdaju svoju nekretninu nepoznatim ljudima.

„Svaka čast ljudima koji se bave izdavanjem, svašta moraju da dožive“, napisala je jedna korisnica, dok je drugi komentar glasio: „Ja ovo ne bih mogla da podnesem.“

Posebnu pažnju privukao je komentar koji je prikupio više od 8.000 lajkova, u kojem je Veroniki predloženo da video prevede na engleski jezik kako bi ga videli i korisnici van regiona.

Ovaj slučaj nije usamljen. Samo nekoliko dana ranije pažnju javnosti privukao je još jedan snimak potpuno devastiranog apartmana u Novalji, takođe nakon boravka britanskih turista tokom jednog festivala.

Novi viralni video ponovo je otvorio pitanje odgovornosti gostiju, ali i zaštite privatne imovine. Dok većina turista iza sebe ostavlja uredan smeštaj, ovakvi slučajevi pokazuju koliko jedna neodgovorna grupa može da nanese štetu i vlasnicima prouzrokuje dodatne troškove, stres i sate čišćenja.