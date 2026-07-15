U sudnici je prikazan ulazak forenzičara, policije i tužilaca u skrivenu prostoriju, u kojoj su, prema svedočenjima okrivljenih-saradnika, pripadnici grupe ubijali svoje žrtve.

Pripadnici grupe se optužnicom terete za sedam ubistava. U tajnu prostoriju se ulazilo iz garaže i ona je otkrivena dva meseca nakon hapšenja pripadnika ove grupe, a u prostoriji je između ostalog bila industrijska mašina za mlevenje, u kojoj su, prema rečima okrivljenih-saradnika, optuženi mleli ostatke tela svojih žrtava.

Pored toga, vide se jakne, rukavice, čizme, ribarski kombinezon, čekić, sekira, folije, domestos, kao i sanduk u kojem je oružje i municija zamotano u folije.

Na snimku se u prostoriji vide ljudi sa zaštitnom opremom ali i bez nje. Branilac optuženih Dejan Lazarević je tražio da se dostavi ceo snimak uviđaja, tvrdeći da je ovaj snimak skraćen.

Prethodno je na suđenju okrivljeni-saradnik Srđan Lalić ponovio da se seća poruka koje je razmenjivao sa navodnim vođim tzv. kavačkog klana Radojem Zvicerom o trgovini drogom, ali i poruke Marka Miljkovića u kojoj je naveo da će poludeti jer samo sa “leševima bleji”. Lalić je to naveo objašnjavajući da se seća ko je koji “pin” koristio na kriptovanoj aplikaciji “Skaj”. Miljković je, međutim, odgovorio da tako nešto nikad nije izgovorio. Suđenje se nastavlja nakon pauze. Pripadnici grupe se optužnicom terete za sedam ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje.