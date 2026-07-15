Merc je kritikovao novi program administracije američkog predsednika Donalda Trampa, namenjen podršci "slobodi govora i verskim slobodama" u Evropi, prenosi briselski portal Politiko.

SAD izdvajaju gotovo pet miliona dolara za projekte kojima bi, kako je navedeno, trebalo da se očuva "nasleđe zapadne civilizacije" u Evropi u trenutku kada nastoje da podrže nacionalističke stranke u Evropi, uključujući stranku Alternativa za Nemačku (AfD), u okviru svoje Strategije nacionalne bezbednosti.

"Mi se ne mešamo u američke izbore; toga smo se uvek pridržavali. Isto tako, ne želim da se američka vlada ili institucije povezane sa njom mešaju u nemačke izbore", rekao je Merc u Berlinu odgovarajući na pitanje novinara da li smatra da je ova inicijativa legitimno zalaganje ili političko mešanje.

Američki Stejt department je u ponedeljak pokrenuo program vredan gotovo pet miliona dolara "za jačanje i razvoj demokratske otpornosti, vladavine prava, slobode govora i slobode medija, kao i zaštitu ljudskih prava u Evropi".

U pozivu za dodelu sredstava navodi se da bi korisnici trebalo da se bave pitanjima "nacionalnog suvereniteta, migracija, cenzure i zloupotrebe pravnih postupaka" u skladu sa "zajedničkom političkom filozofijom, zakonima i zajedničkim nasleđem zapadne civilizacije".

List "Fajnenšel tajms" prvi je objavio informacije o programu, kojim bi pojedinačni kandidati mogli da dobiju do tri miliona dolara.

Iako u pozivu nije izričito navedeno da bi političke stranke mogle da budu korisnici sredstava, Merc je ukazao na nezakonitost stranog finansiranja političkih aktera u Nemačkoj.

"U Nemačkoj je nezakonito finansirati političke stranke iz inostranstva", rekao je nemački kancelar i istakao da pretpostavlja da će prijatelji Nemačke širom sveta, poštovati pravna pravila koja su uspostavljena u Nemačkoj.

Visoki zvaničnici Stejt departmenta ranije su negirali da se SAD mešaju u evropsku politiku, uprkos sastancima sa političarima evropske krajnje desnice, uključujući predstavnike AfD-a.

AfD trenutno vodi na nacionalnim anketama i ima realnu šansu da prvi put dođe na vlast na pokrajinskom nivou, u istočnoj nemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt, na izborima u septembru.

Na početku Trampovog drugog mandata, ova stranka je sa oduševljenjem prihvatila podršku Ilona Maska, tehnološkog preduzetnika i Trampovog saveznika, kao i kritike potpredsednika SAD Džej Di Vensa na račun evropskih ograda prema krajnjoj desnici izrečene na prošlogodišnjoj Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji.

Ipak, rukovodstvo AfD-a se poslednjih meseci, bar javno, udaljilo od pokreta MAGA zbog, kako ocenjuju, političke realnosti u uporištima krajnje desnice u nekadašnjoj Istočnoj Nemačkoj pred pokrajinske izbore u septembru.

Šire posmatrano, novi program finansiranja SAD deluje kao da je posebno usmeren protiv napora Evropske unije da reguliše velike američke tehnološke kompanije, navodi briselski portal.