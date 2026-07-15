Dobar i sadržajan razgovor sa predsednikom Nikušorom Danom odnosima Srbije i Rumunije, mogućnostima za unapređenje privredne saradnje, infrastrukturnom povezivanju i zajedničkim projektima od obostranog značaja. Pozvao sam predsednika Dana da poseti Srbiju kako bismo nastavili razgovore o konkretnim projektima i daljem jačanju saradnje naših zemalja.

Zahvalio sam Rumuniji na doslednoj i principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu Srbije, kao i na snažnoj podršci koju pruža našoj zemlji na evropskom putu. Posebno sam zahvalio na potvrdi učešća Rumunije na EXPO 2027. Istakao sam da je Srbija iskren i pouzdan prijatelj Rumunije i da uvek može da računa na našu podršku.

Razgovarali smo i o unapređenju železničke i drumske povezanosti uz podršku fondova Evropske unije, kao i o projektu Đerdap 3, koji predstavlja važan potencijal za dalje jačanje saradnje Srbije i Rumunije. Verujem da ćemo zajedničkim radom nastaviti da gradimo još snažnije partnerstvo na dobrobit građana naših zemalja.", poručio je predsednik Vučić.