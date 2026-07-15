Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je na samitu „Ukrajina – Jugoistočna Evropa“ u Kijevu da parlamentarni izbori u Rusiji, zakazani za septembar, neće uticati na tok rata, ali da bi nakon glasanja predsednik Rusije Vladimir Putin mogao da povuče nove vojne poteze.

- Ishod izbora uopšte neće uticati na ovu eskalaciju, jer će rezultat biti poznat i pre samih izbora - ocenio je Zelenski, prenela je Ukrajinska pravda.

On je naveo da, prema procenama Kijeva, u Rusiji raste broj građana koji više ne podržavaju rat protiv Ukrajine, posebno u pograničnim oblastima koje su direktno pogođene sukobom.

- Mi precizno znamo da je procenat ljudi koji više ne podržavaju njegov rat naglo porastao. Ne znam tačno koliko ljudi realno podržava Putina, ali je broj onih koji se protive ratu i žele njegov kraj veoma brzo skočio - rekao je Zelenski.

Govoreći o mogućim narednim potezima Moskve, ukrajinski predsednik je ocenio da bi Kremlj mogao da se odluči za novu mobilizaciju.

- Razumemo da bi to moglo biti povećanje mobilizacije. Putin neće moći značajno da poveća broj profesionalnih vojnika pod ugovorom jer je za to potrebno izdvojiti ogroman novac. Zbog toga bi mogao da se odluči za novu mobilizaciju. Razmišljamo o tome i za takve korake moramo biti spremni - poručio je Zelenski.

Dodao je da Ukrajina mora ostati spremna i za druge moguće poteze ruskog rukovodstva i da Kijev ne sme da potceni nijedan scenario.

(Kurir.rs/Politika onlajn)