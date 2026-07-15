Funkcioner Srpske napredne stranke Milenko Jovanov kritikovao je najnovije istraživanje javnog mnjenja koje je objavila Crta, navodeći da je ista organizacija, prema njegovim rečima, i na prethodnim izborima dala procene koje se nisu pokazale tačnim.

Jovanov je na društvenoj mreži Iks podsetio na istraživanje iz oktobra 2023. godine.

- Ista ekipa @CRTArs je oktobra 2023. Vidlasovoj koaliciji "Srbija protiv nasilja" davala 41%. Osvojili su 23,69%. Za dlaku su promašili. Tako da... Opušteno. Ovo mu dođe kao izborni folklor - napisao je Jovanov.

Njegova reakcija usledila je nakon objavljivanja novog istraživanja Crte koje je izazvalo brojne političke reakcije.

Jovanov smatra da prethodne procene predstavljaju razlog za oprez prilikom tumačenja novih istraživanja javnog mnjenja, navodeći da su, prema njegovoj oceni, ranije prognoze značajno odstupale od konačnih izbornih rezultata.

Objavu je ilustrovao i fotografijom na kojoj su prikazane ranije procene podrške političkim strankama.