Tela dvojice jedanaestogodišnjih blizanaca pronađena su u utorak popodne u reci Ter blizu Manleua, oko 80 kilometara od Barselone. Braća su nestala u ponedeljak popodne i veruje se da su se udavila tokom kupanja u reci posle fudbalske utakmice.

Dečaci su, kao što su to činili mnogo puta ranije, proveli popodne igrajući fudbal na školskom igralištu. Trebalo je da se vrate kući oko 21 čas, kada se igralište zatvara, ali pošto se nisu pojavili, porodica se zabrinula. Prema informacijama iz istrage, braća su odlučila da pre povratka kući plivaju u reci Ter. Kako se saznaje, nijedan od njih nije bio vešt plivač, a već je bio mrak, pa se obična razonoda i osveženje pretvorilo u nezapamćenu tragediju.

Otac je prijavio nestanak posle ponoći, nakon čega je lokalna policija obavestila katalonsku policiju, Mossos d'Esquadra, koja je pokrenula opsežnu potragu. U potragu su bili uključeni dronovi i ronilačka jedinica. U utorak oko 11.30 časova, službe Hitne pomoći su u reci pronašle odeću koja se poklapala sa onom koju su braća nosila u ponedeljak. Ubrzo nakon toga, oko 13 časova, telo prvog dečaka pronađeno je na dubini od približno tri metra, a sat vremena kasnije i telo drugog.

Porodica, koja je i sama učestvovala u potrazi, bila je na licu mesta i obaveštena je da pronađena tela odgovaraju opisu braće. Međutim, zvanična identifikacija blizanaca tek treba da bude izvršena. Njihova tela su prevezena u Institut za sudsku medicinu Katalonije (IMELEC), gde će biti izvršena potpuna identifikacija pomoću otisaka prstiju.

Obdukcija će takođe utvrditi tačne okolnosti smrti, iako sve ukazuje na to da se radi o nesrećnom slučaju utapanja.

Alo/Index.hr

BONUS VIDEO