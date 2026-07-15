Uskok je u sredu uhapsio dve osobe u Splitu zbog sumnje na korupciju, među kojima je, prema nezvaničnim informacijama, i policajac osumnjičen za curenje informacija iz sistema Ministarstva unutrašnjih poslova.

Uskok je, ne otkrivajući detalje, izvestio da hapšenja i takozvane hitne dokazne radnje, poput pretresa i drugog prikupljanja dokaza, sprovodi specijalna policijska uprava, PNUSKOK, po njihovom nalogu.

„Navedene radnje se sprovode na području Splita u vezi sa dve osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile korupcijska krivična dela“, saopštio je Uskok.

Dodali su da će nakon ispitivanja osumnjičenih doneti odluku o daljem postupanju, odnosno da li će pokrenuti istragu protiv osumnjičenih i zatražiti pritvor.

Prema nezvaničnim informacijama, istražitelji su, analizom šifrovanog SKAJ ECC-a, identifikovali policajca koga optužuju da je pre nekoliko godina proveravao registracije automobila i prijavljivao informacije o vozilima članovima narko-bande Marka Benzona.

Benzon i Hrvoje Kelić, poznat kao Medo, optuženi su za organizovanje kriminalne grupe koja je od 2020. do 2021. godine švercovala i preprodavala velike količine droge u Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini.

Prema optužnici podnetoj u aprilu ove godine, grupa je preprodajom raznih vrsta droge stekla protivpravnu imovinsku korist od skoro 1,8 miliona evra.