Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Zvezdara, intenzivnim radom rasvetlili su više krivičnih dela povreda groba i protiv S. N. (26) podneće krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio navedeno krivično delo.

Kako se sumnja, on je od početka ove godine, na Mokroluškom groblju na Zvezdari, oštetio više grobnih mesta na taj način što ih je otvarao, dok je iz nekoliko njih ukrao zlatni nakit.

Protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Navodno, prethodno su uhapšena trojica lopova.

Prema dosadašnjim informacijama, ukradeni zlatni nakit osumnjičeni su kasnije prodavali lokalnim zlatarama.

Žena čija je porodična grobnica, takođe obijena u ovom bizarnom pohodu, ispričala je ranije za medije da to traje već više od mesec dana i da, prema njenim saznanjima, na meti nije bilo samo 35 grobnica, koliko ih je oskrnavljeno u prošli petak, već znatno više.