U saobraćajnoj nezgodi koja se danas oko 14.20 časova dogodila na magistralnom putu Kolašin - Mioska, u mestu Žuti Krš, povređene su dve osobe. U udesu su učestvovali putničko i teretno motorno vozilo, a saobraćaj se na toj deonici odvija naizmenično.

U saobraćajnoj nesreći su učestvovale dve osobe i dva vozila - jedno putničko, a drugo teretno motorno vozilo.

- Obe osobe su strani državljani. Zadobile su povrede i prevezene su radi ukazivanja lekarske pomoći. Stepen povreda u ovom trenutku nije poznat - saopšteno je iz policije.

Navodno, reč je o srpskim državljanima.

Saobraćaj se odvija naizmenično.

Uviđaj je u toku.