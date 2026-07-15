Jako nevreme praćeno gradom i obilnom kišom pogodilo je u sredu delove Hrvatske, odnosno Liku i Gorski kotar, a prema objavama na društvenim mrežama, najteže je bilo u Modrušu i Jablani kod Vrbovskog.

Snažan olujni sistem doneo je intenzivne padavine i grad, koji je u pojedinim mestima za kratko vreme prekrio tlo.

Prema snimcima i fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, u centru nevremena našao se Modruš u Lici, dok je jak grad zabeležen i u Jablani kod Vrbovskog.

Nevreme se brzo premeštalo, pa su stanovnici ogulinskog kraja naveli da se situacija ubrzo smirila i da se sunce ponovo pojavilo odmah nakon prolaska olujnog sistema.

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