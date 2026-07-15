Apelacioni sud u Skoplju potvrdio je doživotne kazne zatvora za Ljupča Palevskog, Velibora Maneva, Bora Videvskog i Vlatka Kešiševa u slučaju ubistva Vanje Đorčevske i Panča Žežovskog, a poništio je oslobađajući deo presude za Aleksandra Đorčevskog, Vanjinog oca, kome će se ponovo suditi.

Kako je saopštio Apelacioni sud, nakon javne sednice i razmatranja žalbi, odbio je kao neosnovane žalbe okrivljenih Velibora Maneva, Bora Videvskog, Vlatka Kešiševa i Ljupča Palevskog.

Istovremeno, uvažilo je žalbu Osnovnog javnog tužilaštva u Skoplju i potvrdilo prvostepenu presudu u osuđujućem delu, kojom su četvorica optuženih proglašena krivima za otmicu i ubistvo četrnaestogodišnje Vanje Đorčevske i Pančeta Žezovskog (74) iz Velesa i osuđena na doživotni zatvor.

Istovremeno, Apelacioni sud je poništio oslobađajući deo presude u vezi sa Aleksandrom Đorčevskim, koji je oslobođen optužbe za pomaganje i podržavanje otmice ćerke. Predmet u ovom delu je vraćen Osnovnom krivičnom sudu u Skoplju na ponovno suđenje i odlučivanje.

Sud obaveštava da je zbog obima dokaza i složenosti predmeta u toku pisana priprema odluke, koja će nakon pripreme biti objavljena na veb stranici Apelacionog suda Skoplje.

Podsetimo, prva žrtva je bio Panče Žežovski. Frizer iz Velesa otet je i ubijen 22. novembra 2023. godine, a njegov automobil korišćen je za kasniju otmicu male Vanje.

- Motiv za ubistvo Žežovskog bio je dužničko-poverilački odnos sa jednim od osumnjičenih. On je jednom od osumnjičenih dugovao 500 evra i tako je izabran kao žrtva da mu se uzme auto za otmicu maloletnice - rekao je ranije tužilac Gavril Bubevski.

Vanja Đorčevska je oteta ispred svoje zgrade u Skoplju 27. novembra 2023. godine, a zatim ubijena istog dana i zakopana. Oba tela su pronađena 3. decembra. Prema istrazi, Vanjin otac je osumnjičen da je ubicama davao informacije o kretanju svoje ćerke kako bi iznudili novac od njene majke.

Kurir.rs/Skopje1.mk

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