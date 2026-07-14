Nacionalni praznik Francuske 14. jul - Dan pada Bastilje obeležen je večeras u ambasadi Francuske gde se organizuje tradicionalni prijem, a ambasadorka ove zemlje u Srbiji Florans Ferari izjavila je da prisustvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića vojnoj paradi u Parizu predstavlja dodatnu potvrdu francusko-srpskog prijateljstva.

Na prijemu su prisutni i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, potpredsednica Narodne Skupštine Marina Raguš, ministri u Vladi Srbije Nenad Vujić, Aleksandra Sofronijević, Dejan Vuk Stanković, Ivica Tončev, Dubravka Đedović Handanović, poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević, direktor BIA Vladimir Orlić, predstavnici verskih zajednica, ambasadori drugih zemaljau Beogradu, predstavnici vojske i policije.

Uoči početka prijema, ambasadorka je novinarima rekla da ovaj dan ima posebno značenje za dve zemlje, pošto je, predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas u Parizu prisustvovao paradi povodom 14. jula, na poziv francuskog predsednika Emanuela Makrona.

"Njegovo prisustvo na Jelisejskim poljima, prvi put u istoriji za jednog srpskog predsednika, predstavlja dodatnu potvrdu francusko-srpskog prijateljstva, bratskog prijateljstva iskovanog u iskušenjima Velikog rata kada smo zajedno, rame uz rame, ponekad noseći iste plave uniforme, plaćali cenu slobode. To dinamično francusko-srpsko prijateljstvo obogaćuju brojne saradnje koje nas svakoga dana dodatno vezuju", rekla je ambasadorka.

Istakla je da je to jedan odnos koji je odlučno okrenut ka budućnosti i evropskom horizontu, u okviru Evropske unije.

"Upravo je to danas bila tema parade u Parizu - evropsko strateško buđenje. Uvereni smo da Srbija treba da bude deo tog strateškog buđenja i ona je zbog toga danas bila pozvana", istakla je ona.

Francuska odlučno podržava evropske integracije Srbije

Ferari se osvrnula i na rad ambasade u prethodnih godinu dana i istakla da ova 2026. predstavlja petnaestogodišnjicu strateškog partnerstva koga karakteriše dijalog zasnovan na poverenju i bogatoj, konkretnoj i dinamičnoj saradnji.

"Francuska odlučno podržava evropske integracije Srbije. To je bila glavna poruka ministra za Evropu i spoljne poslove, Žan-Noel Baroa prilikom njegove posete Beogradu 16. i 17. januara ove godine. Bezbedna, snažna i suverena Evropa ne može da prosperira bez Zapadnog Balkana i posebno bez Srbije. Proširenje Evropske unije na Srbiju i šire, na Zapadni Balkan, predstavlja prioritet za Francusku, saglasno sa iskazanom voljom same Srbije da joj je pristupanje EU strateški prioritet", rekla je ambasadorka Francuske.

U tom kontekstu, dodala je, Francuska je za otvaranje trećeg pregovaračkog bloka za pristupanje Evropskoj uniji koje se odnosi na kompetitivnost i inkluzivan rast, za koji Evropska komisija od 2021. ceni da je tehnički spreman.

"Privrženi evropskim i demokratskim vrednostima, nastavićemo da, kao iskreni, angažovani prijatelj pun poštovanja, koji je takođe i otvoren i zahtevan, pomažemo reforme koje je Srbija započela. Nadamo se da ćemo videti da su sprovedene uz što širu podršku stanovništva i da će dovesti zemlju ka njenom punopravnom članstvu. Francuska i Srbije takođe dele i zajedničku koncepciju međunarodnog prava i multilateralizma", rekla je Ferari i odala počast Milovanu Jovanoviću, nastradalom pripadniku Vojske Srbije u Libanu.

"Klanjam se pred bolom njihovih porodica i pozdravljam njihovu angažovanost, do najveće žrtve, za jedan pravedniji i bezbedniji svet, svet za kakav se zalažu naše dve zemlje", rekla je ona. Istakla je da su Srbija i Francuska donele odluku da prodube svoje strateško partnerstvo, uz utrvrđivanje jedne francusko-srpske mape puta.

"Ta mapa puta će doprineti jačanju naših odnosa, posebno u oblastima koje nisu bile visoko na agendi pre petnaest godina. Mislim tu, na primer, na veštačku inteligenciju, gde je Srbija izabrala francusku firmu (Bull) za svoju opremu tj. superkompjuter u Kragujevcu", istakla je Ferari.

Ona je pozdravila "dinamičnost srpske delegacije" tokom sajma VivaTech u Parizu, jednog od glavnih svetskih događaja za inovacije, koji je ove godine okupio više od 180. 000 posetilaca iz 171 zemlje i gotovo 15 000 start-apova.

"Prvi put, Srbija je imala svoj paviljon gde su se okupili srpski startapovi, laureati našeg programa 'Mission France'. To je savršena ilustracija potencijala srpskog ekosistema, ali i potencijala saradnje srpskih i francuskih aktera u ovoj oblasti", rekla je ambasadorka Francuske. Osvrnula se i na saradnju u oblasti saobraćaja.

"Sa Vensijem na aerodromu Nikola Tesla i Alstomom koji radi na Beogradskom metrou. Održivi razvoj, životna sredina, očuvanje vodnih resursa su takođe oblasti od strateškog značaja u trenutku kada se naša društva direktno suočavaju sa realnošću klimatskih promena", istakla je Ferari.

Kako je navela, to je oblast u kojoj je Francuska agencija za razvoj posebno aktivna, finansirajući projekte kao što je na primer nedavno otvoren regionalni centar za preradu otpada Kalenić.

"U tom duhu su i predlozi koje su dala naša preduzeća u okviru projekta postrojenja za preradu otpadnih voda u Velikom Selu. Naglašavam da su to projekti koji odgovaraju svim evropskim standardima transparentnosti, održivosti, poštovanja ekoloških i socijalnih normi", rekla je Ferari.

Istakla je da je civilna nuklearna energija od suštinskog značaja za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte na nivou čitavog sveta, obezbeđivanje pravedne i održive energetske tranzicije i favorizovanje sigurnosti i diversifikacije snabdevanja energijom.

"Nedavni događaji su nam pokazali da je to postala neophodnost. To je takođe jedna od oblasti naše saradnje na kojoj smo mnogo napredovali od prošle godine", rekla je ona.

Ambasadorka je ocenila da je saradnja i na kulturnom, obrazovnom, univerzitetskom i naučnom nivou, razgranata. Ferari se osvrnula i na to da će Francuska učestvovati na Expo 2027. u Beogradu naredne godine. Na kraju, kako je navela, za Francusku je ovaj 14.jul simboličan takođe jer Francuska igra polufinale na Svetskom prvenstvu u fudbalu.

Obraćajući se na prijemu Ferari je rekla da je za period od kako je postavljena na ovu funkciju posetilaca mnoga mesta u Srbiji i imala prilike da uživa u njenim lepotama.

"Upoznala sam predane, dinamične ljude, koji žele da sarađuju sa Francuskom. Za ovih 10 meseci uvidela sam vrednosti i jedinstveni potencijal ove zemlje, lepote njenih pejzaža i manastira, njenu energiju i želju za inovacijama, dinamičnost, nadah i pre svega kvalitet, velikodušnost i strast njenih stanovnika", rekla je ambasadorka.

Francuska ostaje prijatelj Srbije

Istakla je da Francuska ostaje prijatelj Srbije na njenom EU putu.

"Srbija zna da može da računa na Francusku da će je podržiti na ovom putu kao iskrenog, posvećenog i poštovanog prijatelja, ali i kao otvorenog partnera", poručila je ona.

Ranije danas, povodom Nacionalnog praznika Francuske, ambasadorka Francuske Florans Ferari, ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, predstavnici Ministarstva odbrane, Ministartsva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Grada Beograda, udruženja veterana i prijatelja Francuske položili su vence na Spomenik zahvalnosti Francuskoj u Beogradu.

Dan Republike Francuske obeležava se povodom pada Bastilje i početka Francuske revolucije 14. jula 1789. godine. Pad Bastilje, 14. jula 1789. godine predstavlja simbol kraja francuske apsolutističke monarhije, kada su revolucionari upali u tvrđavu Bastilja i zatvor u Parizu. Nakon toga, 26. augusta 1789. godine usvojena je Deklaracija o ljudskim i građanskim pravima, kojom su kasnije utemeljene francuske nacionalne vrednosti - sloboda, jednakost i bratstvo.