Dete i žena povređeni su na pešačkom prelazu u centru Novog Pazara u nesreći koja se dogodila juče u večernjim satima, prema prvim informacijama.

Nezgoda se dogodila na jednom od najprometnijih pešačkih prelaza.

Zasad nije poznat stepen povreda deteta, niti su nadležni objavili zvanične informacije o okolnostima pod kojima je došlo do nesreće. Policija će nakon završetka uviđaja utvrditi sve činjenice i odgovornost učesnika.Ova nezgoda ponovo je otvorila pitanje bezbednosti pešaka u centru Novog Pazara, posebno na frekventnim pešačkim prelazima gde se svakodnevno kreće veliki broj građana, među kojima je i mnogo dece.

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