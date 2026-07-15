Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj izdalo je Koridorima Srbije, kao investitoru, rešenje o građevinskoj dozvoli za izvođenje pripremnih radova koji prethode izgradnji brze saobraćajnice IB reda Osmeh Vojvodine na teritoriji Opštine Srbobran. Reč je o deonici od administrativne granice sa Opštinom Vrbas do administrativne granice sa Opštinom Bečej.

Reč je o radovima koji se tiču geodetskog obeležavanja terena za potrebe izvođenja radova, čišćenja terena, skidanja humusa, iskopazemljanih kanala i izrade nasipa i posteljice.

Projektom predviđena vrednost radova je 68,641,511 dinara bez PDV-a.

Projekat od posebnog značaja

Kako se navodi u izdatom rešenju, kao dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, investitor je uz zahtev dostavio između ostalog i Zaključak Vlade Srbije kojim se projekat izgradnja brze saobraćajnice IB reda, granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg)- Sombor-Kula-Vrbas- Srbobran-Bečej- Kikinda- granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo), prepoznaje kao projekat izgradnje i rekonstrukcije javne linijskesaobraćajne infrastrukture, od posebnog značaja za Srbiju, te da će se realizovati prema posebnim postupcima za linijske infrastrukturne objekte od posebnog značaja za Srbiju.

Podsetimo, pre desetak dana predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da deonica brze saobraćajnice Osmeh Vojvodine do Kljajićeva treba da bude završena do kraja juna 2028. godine.

Ukupna dužina brze saobraćajnice je 185,5 kilometara

Ukupna dužina brze saobraćajnice od graničnog prelaza sa Mađarskom (Bački Breg) - Sombor - Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej - Novi Bečej - Kikinda - granični prelaz sa Rumunijom (Srpska Crnja) je 185,5 kilometara, a projektovana je za brzinu od 100 kilometara na sat.

Saobraćajnica je podeljena na dva sektora i osam deonica. Okvirni komercijalni Ugovor potpisan je sa azerbejdžanskom kompanijom Azvirt za pet deonica u dužini od 94,2 kilometra od Bačkog Brega, preko Sombora, Kljajićeva, Sivca, Crvenke, Kule, Vrbasa do Srbobrana.