Sud odredio jednomesečni pritvor osumnjičenom za ubistvo u naselju Jasenica. Žrtva preminula u UKC Tuzla od zadobijenih povreda.

S. D. (79) iz Srebrenika određen je jednomesečni pritvor zbog sumnje da je na brutalan način usmrtio svog 72-godišnjeg komšiju M. D., potvrđeno je iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda u Tuzli prihvatio je predlog tužilaštva i odredio pritvor osumnjičenom zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo ubistvo.

Napad nakon dugotrajnog sukoba

Prema navodima Tužilaštva TK, S. D. se sumnjiči da je 9. jula ove godine oko 11.30 časova, na makadamskom putu u naselju Jasenica kod Srebrenika, napao svog komšiju sa kojim je odranije bio u lošim odnosima.

Kako se navodi u saopštenju, osumnjičeni je žrtvi prišao s leđa, a zatim mu teškim, tvrdim i oštrim predmetom naneo veći broj povreda po glavi, vratu, grudnom košu i drugim delovima tela.

M. D. je nakon napada prevezen u Univerzitetski klinički centar Tuzla, ali je, uprkos naporima lekara, istog dana u večernjim satima preminuo od zadobijenih povreda.

Nakon napada osumnjičeni se udaljio sa mesta događaja.

Policija sprovela opsežnu istragu

Odmah nakon prijave događaja pokrenuta je detaljna istraga koju su vodili dežurni tužilac i istražitelji Sektora kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, zajedno sa policijskim službenicima Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Srebrenik.

Tokom istrage obavljen je uviđaj na mestu zločina, saslušan je veći broj svedoka, izvršena je obdukcija tela preminulog, kao i pretres kuće, dvorišta i pomoćnih objekata koje je koristio osumnjičeni.

Pronađeni predmeti poslati na veštačenje

Iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona naveli su da su tokom pretresa pronađeni određeni predmeti za koje se sumnja da su korišćeni prilikom izvršenja krivičnog dela ili potiču iz samog događaja.

Ti predmeti biće predmet veštačenja, koje bi trebalo da pomogne u rasvetljavanju svih okolnosti ubistva.

S. D. je uhapšen 10. jula u poslepodnevnim satima, nakon čega je kriminalistički obrađen i predat u nadležnost Tužilaštva TK.

Postupajući tužilac doneo je naredbu o sprovođenju istrage i ispitao osumnjičenog, a istraga se nastavlja.

Veštačenja treba da daju konačne odgovore

U narednom periodu biće sprovedene dodatne istražne radnje i veštačenja kako bi se utvrdile sve činjenice u vezi sa ovim slučajem, uključujući okolnosti koje su prethodile napadu i motiv koji je doveo do tragedije.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo ubistvo, a dalji tok postupka zavisiće od rezultata istrage i prikupljenih dokaza- prenosi Klix.ba.