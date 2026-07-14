U leskovačkom selu Miroševce dogodilo se stravično ubistvo, kada je Ivica C. (33) makazama ubio svoju komšinicu Milicu P. (89), koju je, prema tvrdnjama meštana, godinama maltretirao i fizički zlostavljao.

Posle zločina C. se poverio bratu, koji je tragediju prijavio policiji. Ubistvo se dogodilo u nedelju uveče oko 22 časa. Starica je bila pronađena na pragu kuće u kojoj je živela sama. Komšije su je zatekle u lokvi krvi.

Policija tada nije saopštila motiv, a Miličin sin Milorad S. (63) iz obližnjeg Vučja sumnjao je da je u pitanju koristoljublje.

„Povremeno joj je pomagao i ona mu je davala novac. Ali on nikada nije bio zadovoljan. Pre nekoliko godina joj je razbio glavu tražeći joj novac. Tužili smo ga i kasnije odustali od tužbe na nagovor njegove majke, koja radi u Nemačkoj i koja nam je obećavala da se to neće više ponoviti“, pričao je tada ožalošćeni Milorad.

Komšije su govorile da je C. te večeri bio u nervnom rastrojstvu i mrtav pijan.

„On i brat živeli su po domovima. Brat se skrasio, oženio, a ovaj je tumarao po selu, svađao se i krao. Imao je često posla s policijom, a sinoć sam ga video kako tumara po sokacima i svađa se sa nekim zamišljenim likom“, pričao je jedan od komšija, koji je tvrdio da se u okolini ne pamti ovako svirep zločin.

Pretpostavljalo se, međutim, da C. nije došao sa namerom da ubije.

„Mislim da je, kao i obično, došao kod Milice da popiju kafu. Zatekao sam džezvu na šporetu sa vodom i pored šećer i kesicu kafe“, pričao je drugi komšija, koji je slučaj prijavio policiji jer je video kako ubica izlazi iz kuće starice krvavih ruku.

Do zločina došlo je 2013. godine.

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