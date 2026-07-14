Samo tri dana nakon što je Štajersku pogodilo snažno nevreme, novi olujni oblaci zahvatili su Korušku i ponovo Štajersku.

Jak grad zabeležen je na više lokacija u Koruškoj, a ponegde su ledene kugle dostizale prečnik i do pet centimetara.

Portal Dnevnik.si prenosi da su obilne padavine na pojedinim mestima izazvale poplave na putevima.

Prema dosadašnjim informacijama, najviše kiše palo je na području Ravni na Koroškem i Slovenj Gradeca, odakle stižu fotografije grada veličine oraha.

Na meteorološkoj stanici Mežica između 16.10 i 17.20 sati izmereno je čak 47 milimetara padavina.

Prema prognozama meteorologa, nestabilno vreme će se postepeno pomerati ka istoku i jugoistoku i tokom večeri slabiti.

Dežurni meteorolog Agencije za zaštitu životne sredine Slovenije (ARSO) Urban Žagar izjavio je da se najjače oluje očekuju uglavnom u severnim delovima zemlje.