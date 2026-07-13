Snimci sa nadzornih kamera pokazuju i da je u džepu njegovog šortsa bio predmet za koji se veruje da je drvena palica, piše Sun.

Muškarac je prošle srede napustio svoju opštinsku kuću u Roteramu nešto pre osam časova ujutro, a sumnja se da je prešao oko 430 kilometara do bungalova En Vidikomb u mestu Hejtor, u Devonu.

Policija navodi da je En Vidikomb (78) preminula nakon što je napadnuta oko 12.30 časova tog dana.

Bivša ministarka u vladi Konzervativne stranke Ujedinjenog Kraljevstva, koja je kasnije postala članica stranke Reformišimo Ujedinjeno Kraljevstvo, gostovala je u programu televizije TalkTV u osam časova ujutro, neposredno nakon što je osumnjičeni krenuo na put.

En je trebalo da se u 13 časova uključi u emisiju voditelja Meta Olrajta na televiziji Kanal 5. U 12.19 odgovorila je producentu na poruku, ali se nije priključila Zoom sastanku čiji joj je link poslat u 12.48. Njeno telo pronašla je kućna pomoćnica u 23.30 časova u četvrtak.

Prema izvorima bliskim istrazi, umrla je od teških povreda glave nanetih tupim predmetom. Veruje se da je policija u početku mislila da je preminula usled pada, a tek dan kasnije shvatila da je reč o ubistvu.

Kamera na pametnom zvonu Ring ispred njenog doma snimila je muškarca i njegov automobil ispred kuće, što je policiji donelo ključni trag.

U istragu su se uključili pripadnici britanske protivterorističke policije, koji su uz pomoć specijalizovanih resursa uspeli da lociraju osumnjičenog u njegovom domu u Jorkširu.

Snimci do kojih je došao Sun prikazuju policiju kako stiže da ga uhapsi nešto pre 22 časa u subotu. Policajci sa fantomkama upali su u kuću u nizu i bez otpora uhapsili osumnjičenog. Sa lisicama na rukama sproveden je do policijskog kombija, nakon čega je prebačen u Devon na saslušanje.

„Sve je počelo neposredno pre početka utakmice Engleska – Norveška na Svetskom prvenstvu u fudbalu za žene u 22 časa. Čuli smo snažan prasak, kao da je razbijen prozor. Napolju je bilo mnogo policije, a neki od njih nosili su fantomke. Stavili su mu lisice u prednjem dvorištu i odveli ga. Nije bilo vike. Delovalo je da sarađuje“, rekao je jedan komšija.

Nakon hapšenja, forenzičari su započeli potragu za dokazima. Još policajaca stiglo je oko jedan sat posle ponoći kako bi fotografisali unutrašnjost kuće, nakon čega je njegov crveni automobil odvezen šlep-službom.

Meštani kažu da je osumnjičeni živeo sam otkako mu je otac preminuo neposredno nakon katoličkog Božića. Veruje se da je jedan od trojice braće.

„Nikada nije imao problema sa zakonom. Uvek mi je primao pakete i iznosio kante za smeće. Ovo je zaista šokantno“, izjavila je jedna komšinica.

Dvadesetšestogodišnji muškarac, koji je u petak uhapšen na adresi u gradu Njutn Abot, kasnije je pušten nakon što je isključen iz istrage.

Istraga se potom usmerila na snimke nadzornih kamera, a uz pomoć digitalnih sistema policija je uspela da identifikuje osumnjičenog.

Načelnik policije Devona, Džejms Von, izjavio je juče da je njegova policijska uprava „pokrenula izuzetnu akciju povodom stravičnog ubistva veoma istaknute javne ličnosti“.

„Operacija se odvijala neverovatnom brzinom tokom prethodnih 48 sati. Veoma sam zadovoljan što se osumnjičeni nalazi u pritvoru. Čestitam svim učesnicima istrage“, dodao je.

Policija je naglasila da za sada nema nikakvih naznaka da je ubistvo bilo politički motivisano.

Inače, televizijski kanal Kvest (Quest) emitovao je 2. jula epizodu emisije „Celebrity Yorkshire Auction House“, u kojoj je prikazan dom En Vidikomb vredan oko 600.000 britanskih funti, samo pet dana pre njene smrti.

Epizoda, koja je prvi put prikazana 2022. godine, prikazuje En kako pokušava da postigne željenu cenu za japansku satsuma činiju, šal, torbu i plišanog medu.

Oproštaji i počasti

U nedelju se, u znak sećanja na En Vidikomb, u Hejtor Vejlu okupilo oko 40 ožalošćenih, među kojima su bili i visoki funkcioneri stranke Refornišimo Ujedinjeno Kraljevstvo (Reform UK).

Zamenik lidera ove stranke, Ričard Tajs, naveo je da je sa njom razgovarao u ponedeljak, te da je "umalo pao od šoka i užasa" kada je primio vest o njenoj tragičnoj smrti.

"Izgubili smo apsolutnog kolosa, legendu za našeg života", poručio je Tajs okupljenima.

Odlazeći britanski premijer Kir Starmer odao joj je počast prošle nedelje, istakavši da njena smrt predstavlja "značajan gubitak" i tom prilikom apelovao na ljude da se "izdignu iznad" političkih razlika u ovim teškim trenucima.

Liderka Konzervativaca, Kemi Bejdnok, prisetila se Videkom kao "veoma zabavnu i borbenu ženu", dodavši saosećajno da joj se "srce cepa zbog porodice En Vidikomb".

Svoje duboko poštovanje iskazao je i lider stranke Reform UK, Najdžel Faraž, koji je otputovao u Dartmur kako bi se oprostio od sedamdesetosmogodišnje političarke.

On ju je opisao kao "izuzetnu osobu" i istakao da je bila "najžešćeg branioca slobode govora", prenosi BBC.