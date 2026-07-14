Svetlana Ceca Ražnatović vratila se sa odmora u Španiji, a kako je došla u Beograd zatekla je haos u svojoj kući. Ona je podelila snimak iz vile na Dedinju i pokazala da joj je dvorište poplavljeno.

Pevačica je rekla da već 10 dana ima problema sa vodom koja joj je napravila veliku materijalnu štetu.

- Vodurina curi već preko 10 dana, pravi mi štetu. Sve mi je iskopano, imam bazen. Neka dođe vodovod da sanira ovo, ko će da mi plati štetu - besno je rekla Ceca.

Bila na večeri sa italijanskim zavodnikom

Inače, Svetlana Ceca Ražnatović, bila je nedavno na večeri sa planetarno popularnim glumcem Simeonom Suzinom. Za ovu priliku Ceca je nosila široke farmerke, belu majicu sa detaljima čipke.

Majica koju je ponela košta 150 evra, farmerke 1.200 evra i torbica 15.000 evra što je ukupno 16.350 evra.

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