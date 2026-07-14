U Sjedinjenim Američkim Državama ponovo je aktuelna rasprava o novom paketu sankcija protiv Rusije, nakon što je predsednik Donald Tramp potvrdio da razmatra predlog zakona senatora Lindzija Grema.

Predlog, o kojem je pisao CNN, predviđa mogućnost uvođenja carina od čak 500 odsto na robu iz država koje kupuju rusku naftu, gas i uranijum.

U Moskvi: "To liči na objavu rata"

Predlog je izazvao burne reakcije u Rusiji, gde pojedini zvaničnici i analitičari smatraju da bi njegova primena predstavljala ozbiljnu eskalaciju ekonomskog sukoba.

U ruskim medijima pojavile su se ocene da bi ovakav zakon bio praktično ravan objavi ekonomskog rata ne samo Rusiji, već i njenim trgovinskim partnerima.

Ekonomista: Zakon teško može da prođe

Ruski ekonomista Vladimir Rožankovski ocenio je za Cargrad da postoje ozbiljni razlozi zbog kojih predlog najverovatnije neće biti usvojen.

Kako navodi, slična inicijativa postojala je još za života američkog senatora Džona Mekejna, ali nikada nije prošla kompletnu zakonodavnu proceduru.

Problem radioaktivnog otpada

Rožankovski smatra da je jedan od najvećih problema činjenica da SAD, prema njegovim tvrdnjama, i dalje zavise od Rusije kada je reč o rešavanju pitanja radioaktivnog otpada.

On navodi da Vašington nema adekvatnu alternativu, dok Kanada odbija da preuzme tu ulogu.

Prema njegovoj oceni, usvajanje ovakvog zakona moglo bi da dovede američke vlasti u sukob sa sopstvenim propisima.

Kina bi bila najveća meta

Ekonomista smatra da predlog nije usmeren samo protiv Rusije, već pre svega protiv Kine, koja kupuje velike količine ruskih energenata.

Podseća da je Tramp i ranije vodio trgovinski rat sa Pekingom, ali ocenjuje da je malo verovatno da će, uoči izbora za Kongres i uz aktuelne međunarodne krize, ponovo otvoriti veliki trgovinski sukob.

Rožankovski zaključuje da su šanse da predlog postane zakon, kako kaže, "iščezavajuće male".

Izvor: CNN, Cargrad