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Iz mračne pećine u Jadranu izronilo je biće koje gotovo niko više ne viđa! Ronilac ostao bez daha (Video)
Retki trenuci u prirodi često ostanu zabeleženi samo zahvaljujući velikoj sreći i strpljenju.
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