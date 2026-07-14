Upravo jedan takav doživeo je ronilac Bojan Rakojević, koji je tokom zarona u crnogorskom delu Jadranskog mora snimio prizor koji bi mnogi voleli da vide makar jednom u životu.

Iz podvodne pećine pred njim se pojavila sredozemna medvedica (Monachus monachus), jedna od najređih i najugroženijih vrsta morskih sisara na svetu.

Institut za biologiju mora Crne Gore potvrdio je autentičnost snimka i istakao da je ovo opažanje od izuzetnog značaja, posebno zato što je životinja snimljena ispred podvodne pećine koju koristi kao sklonište.

Stručnjaci navode da je upravo ovakva vrsta skrovitih pećina od presudnog značaja za njen odmor, razmnožavanje i podizanje mladunaca.

Sredozemna medvedica jedina je vrsta foke koja prirodno nastanjuje Sredozemno more, ali je danas među najugroženijim morskim sisarima na planeti. Procene govore da u divljini živi svega između 800 i 1.000 jedinki, zbog čega je svaki novi susret sa ovom životinjom dragocen za naučnike.

Najveće populacije nalaze se u Grčkoj, Turskoj i na severoistočnoj obali Atlantika, dok su pojavljivanja u Jadranskom moru veoma retka.

Iz Instituta za biologiju mora apelovali su na nautičare, ribare, ronioce i turiste da, ukoliko ugledaju sredozemnu medvedicu, ne pokušavaju da joj priđu niti da je uznemiravaju. Savetuju da se smanji brzina plovila i da se životinja posmatra ili fotografiše isključivo sa bezbedne udaljenosti.

Prisustvo ove retke foke smatra se jednim od najboljih pokazatelja očuvanog morskog ekosistema. Iako se ova vrsta i dalje suočava sa brojnim pretnjama, poput zagađenja mora, gubitka staništa i uznemiravanja od strane ljudi, novo opažanje uliva nadu da pojedini delovi Jadrana i dalje predstavljaju sigurno utočište za njen opstanak.