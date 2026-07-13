Policija u Kragujevcu uhapsila je Vericu S. (20) zbog sumnje da je nožem u stomak ubola Aleksandru M. (26), radnicu u ćevabdžinici „Skara“ u centru grada.

Kako se saznalo, Verica se javila na oglas za posao u ćevabdžinici, koji na kraju nije dobila, i to, kako je bila ubeđena, zbog Aleksandre. Zbog toga je, prema navodima iz istrage, čekala da devojka ostane sama u objektu, a zatim je napala.

„Aleksandra je radila kod nas oko mesec i po i nedavno je dala otkaz. Trebalo je da radi do jula jer se uskoro udavala, zbog čega smo dali oglas da tražimo radnicu. Verica je bila tu, ali nam se nije dopala i nismo je primili. Ja sam bio u lokalu do tri sata, nakon čega sam otišao kući, a ona se desetak minuta kasnije pojavila u objektu i, po svemu sudeći, čekala da Aleksandra ostane sama. Kako sam čuo, bila je pijana kada je upala unutra“, pričao je jedan od vlasnika „Skare“.

Drugi suvlasnik objasnio je da Verica nije prošla razgovor za posao, ali se odnekud pojavila oko ponoći, navodno u treću smenu. „Rekao sam joj da može da ide jer se nismo dogovorili o angažovanju. Verovatno je mislila da je koleginica rekla nešto protiv nje i da zbog toga nije dobila posao. Aleksandra je trebalo da obuči nekog novog radnika i ništa više“, rekao je on.

Međutim, kada je vlasnik nakratko napustio lokal, Verica je upala unutra i optužila Aleksandru da upravo zbog nje nije dobila posao. Nakon toga je dohvatila nož sa pulta i ubola je u predelu stomaka.

Verica je zatim otišla kući, gde je ukućanima rekla da se vratila ranije jer je imala problema sa koleginicom. Ubrzo joj je na vrata stigla policija, a u saradnji sa tužilaštvom odlučeno je da protiv nje bude podneta prijava za ubistvo u pokušaju.

Na saslušanju je priznala da je napala koleginicu, koja je potom bila operisana i nalazila se u svesnom stanju.

Zločin se dogodio 2013. godine.

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