Prava drama odigrala se danas oko 13 časova u blizini Titela, gde je u automobilu pronađeno telo muškarca. Okolnosti pod kojima je izgubio život za sada nisu poznate, a slučaj istražuju policija i nadležno tužilaštvo.

Po prijavi građana, na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije i dežurni javni tužilac, koji su obavili uviđaj i započeli prikupljanje svih tragova koji bi mogli da rasvetle ovaj slučaj.

Prema nezvaničnim informacijama, na telu preminulog muškarca uočene su povrede, zbog čega se zasad ne može govoriti o uzroku smrti. Da li su povrede nastale nasilnim putem ili pod drugim okolnostima, biće utvrđeno nakon obdukcije i daljeg toka istrage.

Po nalogu tužilaštva, telo je prevezeno u Institut za sudsku medicinu, gde će biti obavljena obdukcija koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok i vreme smrti.

Nadležni organi nastavljaju intenzivan rad na ovom slučaju, proveravaju sve okolnosti i prikupljaju dokaze kako bi utvrdili šta se tačno dogodilo. Zasad nije saopšten identitet preminulog, niti da li postoji sumnja da je u pitanju krivično delo.

Alo/Blic