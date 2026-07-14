Tri dana porodica i prijatelji bezuspešno su pokušavali da stupe u kontakt sa Berinom L. (26) iz Novog Pazara, mladim kamiondžijom koji je bio na međunarodnoj turi. Kako se nije javljao niti odgovarao na pozive, rasla je zabrinutost njegovih najbližih, a potraga je završena najtežim mogućim ishodom - njegovo telo pronađeno je ispod nadvožnjaka u blizini graničnog prelaza Kapitan Andrejevo, na izlazu iz Bugarske ka Turskoj.

Prema dosadašnjim informacijama, Berin je prethodno ostavio kamion na turskoj strani granice, a zatim pešice prešao u Bugarsku. Iz još uvek nerazjašnjenih razloga udaljio se od graničnog područja, nakon čega mu se gubi svaki trag. Njegovo telo kasnije je pronađeno na lokaciji udaljenoj od vozila.

Bugarski istražni organi ispituju sve okolnosti slučaja, a među mogućim scenarijima razmatraju nasilnu smrt, nesrećan slučaj ili smrt bez učešća druge osobe. Konačne odgovore trebalo bi da daju obdukcija, analiza snimaka nadzornih kamera i drugi prikupljeni dokazi. Porodica navodi da je novac od prethodne transportne ture pronađen u kamionu, zbog čega veruju da pljačka najverovatnije nije bila motiv.

U međuvremenu, najbliži se od Berina opraštaju potresnim porukama, čekajući odgovore na pitanja kako je mladić izgubio život.

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