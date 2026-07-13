Po tom rešenju pritvor mu može trajati najduže do izvršenja odluke o izručenju, ali ne duže od godinu dana od dana pritvaranja, rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.

Sud je dužan da po isteku svaka dva meseca od pravosnažnosti rešenja o određivanju pritvora ispita da li stoje razlozi za dalje trajanje pritvora. Pritvor mu je određen usled postojanja okolnosti koje ukazuju da će Vuk V. sakriti ili pobeći u cilju ometanja postupka odlučivanja o zamolnici, odnosno sprovođenja postupka o ekstradiciji.

Na ovo rešenje je dozvoljena žalba u roku od tri dana. Ministarstvo unutrašnjih poslova je ranije saopštilo da je za Vukom V. raspisana međunarodna poternica Interpola Podgorica za krivična dela organizovanje kriminalne grupe i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, Krivičnog zakona Crne Gore.

Pored toga, za njim je raspisana i poternica Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja za organizovani kriminal, zbog krivičnih dela za koja ga tereti crnogorsko pravosuđe, stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kao i izdržavanja kazne zatvora u trajanju od šest meseci zbog krivičnog dela nedozvoljeno držanje oružja iz Krivičnog zakona Crne Gore.

Prilikom hapšenja kod njega su pronađena falsifikovana lična dokumenta izdata na KiM, zbog čega će protiv njega, po nalogu nadležnog tužilaštva, biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave. Policija je od njega oduzela dva mobilna telefona i o svemu obavestila nadležno tužilaštvo.

Beogradski mediji navode da je reč o Vuku Vuleviću koji je osumnjičen pripadnik grupe koja je učestvovala u međunarodnom švercu droge, a kojom je, kako se sumnja, rukovodio navodni vođa tzv. kavačkog klana Radoje Zvicer.

BONUS VIDEO