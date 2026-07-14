Na društvenim mrežama osvanuo je novi oglas za prodaju nekretnine koji je privukao pažnju zbog povoljne cene. Reč je o kući u selu Novi Kozjak koja se prodaje za 17.000 evra, a budućem vlasniku nudi prostran stambeni prostor, pomoćne objekte i mogućnost različitih namena.

Oglas je objavljen u Fejsbuk grupi "Seoska domaćinstva Srbija – Vojvodina – Prodaja", gde se često mogu pronaći kuće i imanja po znatno nižim cenama u odnosu na gradske nekretnine.

Kuća ima 169 kvadrata i brojne dodatne objekte

Prema informacijama iz oglasa, kuća se nalazi u Ulici Svetog Save 25 u Novom Kozjaku i prostire se na 169 kvadratnih metara.

Prodavac navodi da je vlasništvo uredno i da se vodi 1/1, dok se u okviru nekretnine nalazi više prostorija i pomoćnih objekata koji mogu biti korisni za svakodnevni život ili različite poslovne aktivnosti.

Kuća raspolaže kuhinjom, kupatilom, tri sobe, ostavom, verandom, dva hodnika i lokalom, dok se u dvorištu nalaze još dva dvorišna prostora, bašta i ambar.

Dobra lokacija u blizini centra sela

Kako je navedeno u oglasu, nekretnina se nalazi uz glavni asfaltni put, na svega nekoliko minuta vožnje ili kratke šetnje od centra Novog Kozjaka.

Takva pozicija može biti pogodna kako za porodični život, tako i za eventualnu poslovnu delatnost, posebno zbog lokala koji je deo objekta.

Nekretnina zahteva ulaganja

Prodavac otvoreno navodi da je kući potrebno renoviranje i da trenutno nema fotografija unutrašnjosti objekta.

Takođe je istaknuto da je postupak legalizacije još u toku, kao i da je električna energija trenutno isključena zbog postojećeg duga.

Prema rečima vlasnika, dugovanja za struju, vodu i porez biće izmirena iz sredstava ostvarenih prodajom, pa kupac neće preuzeti te finansijske obaveze.

Potencijal za različite namene

Iako budući vlasnik mora da računa na dodatna ulaganja, ovakva nekretnina može predstavljati zanimljivu priliku za one koji žele da prostor urede prema sopstvenim potrebama.

Velika površina kuće, pomoćni objekti, prostrano dvorište i bašta pružaju mogućnost da objekat postane udoban porodični dom, vikendica ili prostor za obavljanje manje poslovne delatnosti.

Posebnu prednost predstavlja lokal koji se nalazi u sklopu kuće, jer budućem vlasniku ostavlja dodatne mogućnosti za pokretanje ili proširenje biznisa, u zavisnosti od potreba i planova, piše Alo.