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Neverovatna ponuda iz Srbije: Kuća od 169 kvadrata samo 17.000 evra! Evo gde
Pristupačne nekretnine i dalje privlače veliku pažnju kupaca, posebno kada nude dovoljno prostora i mogućnost prilagođavanja različitim potrebama. Jedan takav oglas ovih dana pojavio se na društvenim mrežama, gde se kuća sa velikim placem i lokalom prodaje za svega 17.000 evra.
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