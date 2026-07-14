Žena uspela da pobegne i prijavi nasilje policiji. Napadač uhapšen, imao skoro promil alkohola u krvi.

Policija u Barajevu uhapsila je D. M. (44) zbog sumnje da je fizički napao i maltretirao svoju devojku J. M. (45), a potom je zaključao u kuću iz koje je ona uspela da pobegne.

Prema prvim informacijama, incident se dogodio nakon svađe između njih dvoje, dok su se nalazili u automobilu.

Svađa u vožnji prerasla u nasilje

Kako se sumnja, između D. M. i njegove partnerke najpre je došlo do verbalne rasprave tokom vožnje.

Sukob je ubrzo eskalirao, nakon čega je osumnjičeni, kako se navodi, počeo fizički da napada ženu. Sumnja se da ju je udarao rukama, šamarao po telu i uvrtao joj ruke.

Nasilje se, prema dosadašnjim informacijama, nastavilo i nakon što su stigli na odredište.

D. M. se sumnjiči da je potom ženu zaključao u kuću, ali je ona uspela da pronađe način da izađe i pobegne, nakon čega je slučaj prijavila policiji.

Lekari konstatovali lake telesne povrede

Na lice mesta izašla je ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja u Barajevu, koja je povređenu ženu prevezla u zdravstvenu ustanovu.

Nakon pregleda, lekari su utvrdili da je J. M. zadobila lake telesne povrede.

Policija je osumnjičenog podvrgla alkotestiranju, a rezultat je pokazao da je u trenutku kontrole imao 0,95 promila alkohola u organizmu.

Osumnjičenom određeno zadržavanje

D. M. je uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 časova.

Protiv njega će biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu na saslušanje.

Istraga je u toku i trebalo bi da utvrdi sve okolnosti događaja, kao i sve detalje sukoba koji je prethodio nasilju.

Alo/Informer