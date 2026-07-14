Porodica i prijatelji ne veruju da je mladi kamiondžija stradao slučajno: Bugarska policija proverava sve okolnosti, od ubistva do nesrećnog slučaja

Telo Berina L. (26) iz Novog Pazara pronađeno je pre dva dana u blizini graničnog prelaza Kapitan Andrejevo, na izlazu iz Bugarske prema Turskoj.

Nadležni organi Bugarske sprovode istragu kako bi utvrdili sve okolnosti njegove smrti, dok uzrok stradanja za sada nije zvanično saopšten.

Vest o smrti mladog Novopazarca potresla je njegove prijatelje, kolege i poznanike, a društvene mreže preplavljene su porukama oproštaja i sećanjima na, kako navode, dobrog i humanog čoveka.

„Zaustavio se kada niko nije hteo da pomogne“

Jedna od objava koja se proširila društvenim mrežama opisuje susret sa Berinom koji se dogodio nekoliko godina ranije.

Kako je naveo jedan njegov poznanik, Berin mu je pomogao na putu kada mu se pokvario automobil u blizini Sofije.

Bila je hladna jesenja noć, padala je jaka kiša. Pokvarila mi se guma, a imao sam samo kompresor. Niko nije želeo da stane. U jednom trenutku zaustavio se teretnjak. Izašao je momak i pitao da li mi treba pomoć. Nikada se ranije nismo poznavali. Bio je to Berin. Pomogao mi je, odvezao do vulkanizera i sačekao da završim – napisao je njegov prijatelj.

On je dodao da ga je vest o Berinovoj smrti duboko pogodila i oprostio se od njega emotivnim rečima.

Kamion ostao u Turskoj, telo pronađeno u Bugarskoj

Prema nezvaničnim informacijama, Berin je svoj kamion ostavio na turskoj strani granice, nakon čega je peške prešao u Bugarsku.

Za sada nije poznato zbog čega je napustio kamion i uputio se dalje od graničnog područja.

Njegovo telo kasnije je pronađeno ispod nadvožnjaka, oko desetak kilometara udaljenog od granice.

Porodica i prijatelji navode da je nakon pregleda kamiona pronađen novac iz prethodne ture, zbog čega smatraju da pljačka najverovatnije nije bila motiv događaja.

Tri verzije događaja koje proverava policija

Kako navode ljudi bliski porodici, među kolegama vozačima koji se nalaze na granici kruže različite informacije o tome šta se dogodilo.

Prema jednoj verziji, Berin je nakon prelaska u Bugarsku otišao u obližnji kazino, gde je navodno izgubio određenu količinu novca, a potom pronađen mrtav.

Ipak, zvanična potvrda ovih navoda za sada ne postoji.

Prema drugom scenariju koji se razmatra, mladić je mogao biti žrtva krivičnog dela, dok treća mogućnost ukazuje na nesrećan slučaj – da je pao sa nadvožnjaka ili da ga je udarilo vozilo.

Bugarska policija, prema rečima porodičnih prijatelja, proverava snimke nadzornih kamera i detaljno pregledava teren kako bi utvrdila kako je Berin dospeo do mesta na kojem je pronađen.

Porodica čeka odgovore

Berinova porodica i prijatelji teško su prihvatili vest o njegovoj smrti. Za njega kažu da je bio vredan, pošten i omiljen među ljudima koji su ga poznavali.

Bio je dobar i pozitivan momak, neko ko je pomagao drugima. Nikada nije bio povezan sa problemima ili kriminalom. Velika je ovo tragedija za sve koji su ga poznavali – rekao je porodični prijatelj.

Berinov brat otišao je u Bugarsku kako bi preuzeo telo i pokušao da dobije više informacija o okolnostima tragedije.

Porodica sada čeka rezultate obdukcije i zvanične nalaze istrage, koji bi trebalo da pokažu šta se zaista dogodilo mladom Novopazarcu.

Alo/Informer