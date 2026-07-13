Amerikanka Džoan Marej ostala je upamćena kao žena koja je preživela jednu od najtežih padobranskih nesreća ikada zabeleženih. Tokom skoka izvedenog 25. septembra 1999. godine iznad Južne Karoline, na visini od oko 4.400 metara, otkazao joj je glavni padobran, a ni rezervni nije uspeo da se potpuno otvori. Za svega nekoliko sekundi našla se u slobodnom padu, nakon čega je pri brzini većoj od 130 kilometara na čas udarila u zemlju.

Pad je bio razoran. Zadobila je višestruke prelome karlice, kičme i rebara, teško su joj povređeni unutrašnji organi, a jedno plućno krilo bilo je probijeno. Ipak, uprkos gotovo beznadežnim prognozama, Džoan je ostala živa.

Kasnije je ispričala da je pala pravo na veliki mravinjak sa vatrenim mravima. Stotine uboda izazvale su snažan nalet adrenalina, koji je, prema mišljenju lekara, pomogao da njen organizam ne doživi fatalni šok neposredno nakon udara.

Usledile su brojne operacije i dug oporavak, ali je Džoan uspela da se vrati normalnom životu. Neverovatno, samo dve godine posle nesreće ponovo je počela da skače padobranom. Pored ljubavi prema adrenalinskim sportovima, gradila je uspešnu karijeru u bankarskom sektoru, gde je obavljala funkciju potpredsednice jedne od najvećih američkih banaka. Njena priča i danas se smatra jednim od najneverovatnijih primera ljudske izdržljivosti i borbe za život.

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