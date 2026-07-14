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Sjedinjene Američke Države će, najverovatnije, preuzeti kontrolu nad Ormuskim moreuzom, obezbeđivati bezbednost plovidbe i početi da naplaćuju taksu od 20 odsto na teret koji prolazi tim plovnim putem, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

Zajednički centar za pomorske informacije, koji predvodi američka mornarica, takođe je najavio da će američka vojska u utorak početi da sprovodi pomorsku blokadu Irana.

Iran je, međutim, objavio da neće dozvoliti SAD da se mešaju u upravljanje plovidbom kroz Ormuski moreuz, kao i da će svaki pokušaj američke vojske da organizuje prolazak brodova kroz moreuz van ruta koje je odredio Teheran biti "odlučno sprečen".

U međuvremenu, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da je Tramp "apsolutno u pravu i da ko god obezbeđuje bezbedan i siguran prolaz komercijalnih brodova kroz Ormuz treba da dobije naknadu za tu uslugu", ali da će to Teheran biti zauvek.

Agencija Ujedinjenih nacija za pomorski saobraćaj, istovremeno, saopštila je da čeka dodatne informacije SAD o najavljenim taksama za plovidbu kroz Ormuski moreuz, ističući da se čvrsto protivi takvim naknadama.

Za to vreme, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš izrazio je duboku zabrinutost zbog ozbiljne eskalacije i obnovljenih vojnih sukoba u regionu Persijskog zaliva, nakon što su SAD i Iran nastavili sa još jednim talasom međusobnih napada.

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Iran podneo žalbu SB UN zbog "kršenja sporazuma od strane SAD"

Iran je zvanično podneo žalbu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN), optužujući Sjedinjene Američke Države za sistematsko kršenje Islamabadskog memoranduma o razumevanju, potpisanog prošlog meseca.

U pismu upućenom generalnom sekretaru UN Antoniju Guteresu i predsedniku Saveta bezbednosti Zenonu Ngaju Mukongu, stalni predstavnik Irana pri UN Amir Said Iravani je naveo da su SAD, kako tvrdi Teheran, gotovo odmah nakon potpisivanja sporazuma počele da podrivaju njegove odredbe.

Iran i SAD potpisali su 17. juna Memorandum o razumevanju kojim se predviđa trajni prekid sukoba na svim frontovima i nastavak pregovora o konačnom sporazumu u roku od 60 dana.

Cene brent nafte na 85 dolara po barelu

Cene nafte nastavile su višednevni snažan rast nakon nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Cena brent nafte porasla je za više od dva odsto, na blizu 85 dolara po barelu, dok su fjučersi američke lake nafte "WTI" dostigli gotovo 80 dolara za barel.

Rast je usledio nakon skoka od 9,6 odsto, koji je izazvala odluka američkog predsednika Donalda Trampa da ponovo uvede blokadu iranskih plovila u Ormuskom moreuzu.

(CNBC)



IRGC: Pogođena dva supertankera, izvedeni napadi na američke ciljeve u Bahreinu

Mornarica Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštila je danas da su dva supertankera pogođena i onesposobljena nakon što su, kako tvrdi Teheran, ignorisala upozorenja i pokušala da prođu kroz miniranu rutu u Ormuskom moreuzu, a takođe su izvršeni raketni udari i napadi bespilotnim letelicama na američke vojne ciljeve u Bahreinu.

U saopštenju koje je prenela agencija Tasnim, IRGC je naveo da su dva supertankera, za koje tvrdi da su bila podstaknuta američkim akcijama, isključila navigacione sisteme i zanemarila upozorenja Centra za bezbednosnu kontrolu Ormuskog moreuza, nakon čega su pogođeni.

IRGC je optužio Sjedinjene Američke Države da pokušavaju da izazovu nestabilnost u regionu i upozorio da će svaki pokušaj prolaska kroz minirane ili zabranjene rute dovesti do štete, odlaganja ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza i rizika od globalne energetske krize. Takođe je navedeno da su u okviru operacije "Nasr 2" izvedeni raketni i napadi bespilotnim letelicama na američke vojne objekte u Bahreinu.

Prema tvrdnjama IRGC-a, u prvom delu operacije pogođeni su skladišta naoružanja, centar za satelitske komunikacije i smeštajni objekti američkih snaga u bazi Džufer, dok su u narednoj fazi gađani objekti Pete flote američke mornarice u Bahreinu. IRGC tvrdi da su u napadima zapaljeni rezervoari za gorivo, kao i da su uništeni sistemi protivvazdušne odbrane i radarski sistemi, uključujući radar "Patriot", radar za kontrolu vazdušnog prostora i sistem za rano upozoravanje C-RAM.

Takođe se navodi da je uništen kontrolni i nadzorni centar za bespilotne čamce. Ranije je portparol Centralnog štaba Hatam al-Anbija, potpukovnik Ebrahim Zolfakari, rekao da Iran "ni pod kojim okolnostima" neće dozvoliti Sjedinjenim Američkim Državama da se mešaju u upravljanje Ormuskim moreuzom, nakon izjava američkog predsednika Donalda Trampa o mogućoj ulozi Vašingtona u kontroli tog plovnog puta. Iranske vlasti su prethodno saopštile da je tranzit kroz Ormuski moreuz obustavljen zbog, kako navode, "nezakonitih kretanja" američkih vojnih snaga u regionu.

Novi udari Amerikanaca

Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštila je danas da je završila najnoviji talas udara na vojne ciljeve u Iranu.

Kako je navedeno u saopštenju na Iksu, tokom petočasovne operacije pogođeni su vojni ciljevi na više lokacija u Iranu, uključujući Bušer, Ča Bahar, Džask, Konarak, Abu Musu i Bandar Abas, kako bi dodatno oslabili iranske kapacitete za napade na komercijalne brodove.

CENTCOM je naveo da su američke snage koristile precizno navođenu municiju za gađanje iranskih sistema obalske odbrane, raketnih i bespilotnih letelica, kao i pomorskih kapaciteta. Prema podacima američke vojske, više od 50.000 pripadnika američkih oružanih snaga trenutno je raspoređeno širom Bliskog istoka.

CENTCOM je sinoć saopštio da je u 22.45 časova po srednjoevropskom vremenu započeta treća uzastopna noć vazdušnih udara na Iran, a po naređenju vrhovnog komandanta, američkog predsednika Donalda Trampa.

Tramp je zvanično obavestio Kongres da su nastavljena neprijateljstva između Vašingtona i Teherana, prenosi Politiko.

Američki portal je imao uvid u pismo zakonodavcima koje je poslato u petak, 10. jula, u kojem ih je Tramp obavestio da su američke snage 7. jula izvele udare na mete u Islamskoj Republici u skladu sa njegovom "odgovornošću da zaštiti Amerikance i interese SAD kako kod kuće tako i u inostranstvu".

SAD su od tada pokrenule nekoliko talasa udara na Iran. CENTCOM je saopštio da su napadi odgovor na iranske napade na komercijalni brodski saobraćaj u Ormuskom moreuzu.