Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišli su danas mobilnu ambulantu u Velikom selu u Beogradu, gde su razgovaraju sa meštanima i pregledaju pacijente. Macut i Lončar preventivno pregledaju pacijente koji imaju srčane tegobe,dijabetes i hronične bolesti. Po dolasku ministar i premijer popričali su sa meštanima o zdravstvenim tegobama, a potom ih, s obzirom na to da su obojica lekari specijalisti, pozvali na pregled u ambulantu kako bi se sami uverili u njihovo stanje. Otvaranje nove zdravstvene ambulante u Velikom Selu donelo je, kako kaže lokalno stanovništvo, olakšanje i sigurnost, naročiti za starije.

​Za meštane koji žive dalje od gradskog jezgra, blizina zdravstvene ustanove često je presudna. Perica Anastasijević, diplomirani mašinski inženjer iz Velikog Sela, ističe da je dobra organizacija rada lekara ključna za sigurnost svih žitelja i pozdravio što će oni ubuduće moći da dobiju specijalističke preglede. "Ovo znači mnogo, i za Veliko Selo i za sva druga mesta koja su udaljenija od Beograda. Imamo dobru doktorku opšte prakse koja radi kod nas utorkom i četvrtkom, dok je u Slancima ponedeljkom, sredom i petkom", rekao je on. Da je mobilna ambulanta pravo rešenje za lokalnu zajednicu, potvrđuje i predsednica Mesnog odbora Veliko Selo Radmila Vuković. Ona podseća da je dosadašnji režim rada bio nedovoljan za potrebe mesta. "Izuzetno mnogo znači. Mi smo ranije imali ambulantu u selu samo svaki drugi dan, i to samo lekara opšte prakse.

Ovo je od ogromnog značaja za naše ljude, a to su vredni, radni i pošteni ljudi koje mnogo volim. Svi su se potrudili da se ovo realizuje i hvala svima, od predsednika i premijera do nadležnih ministara, što su omogućili ovako nešto", navela je ona. Blagoje Todorović je rekao da je za najstarije sugrađane i one sa narušenim zdravljem, nova ambulanta skraćuje put do spasa. Todorović, koji iza sebe ima nekoliko teških operacija, ne krije koliko mu znači što više ne mora da putuje kako bi se pregledao. "Baš meni mnogo znači jer sam u godinama, em star, em bolestan, sa nekoliko operacija iza sebe. Mnogo je lakše kada lekar može da vas pogleda ovde, u selu, da uporedim mišljenje sa svojim izabranim lekarom. Za naše selo, ovo je pun pogodak", istakao je Todorović. ​ Prvih deset mobilnih ambulanti u Srbiji započelo je sa radom u deset gradova i opština (Aranđelovac, Leskovac, Kuršumlija, Krupanj, Loznica, Negotin, Beograd, Niš i Kragujevac), čime je zdravstvena zaštita postala dostupnija za oko 650.000 stanovnika, pre svega u ruralnim i slabo naseljenim sredinama.

Ove mobilne jedinice funkcionišu kao izdvojene ordinacije lokalnih domova zdravlja koje dolaze direktno do pacijenata. U njima građani mogu bez uputa obaviti ultrazvučne preglede, EKG, spirometriju i osnovne laboratorijske analize, dok će vozila iz narednih isporuka biti opremljena i dodatnom dijagnostikom. Pored ambulanti, rad počinje i za pet mobilnih apoteka koje će meštanima udaljenih mesta omogućiti preuzimanje lekova bez odlaska u grad. Novi model zdravstvene zaštite ne zahteva novo zapošljavanje, već se oslanja na bolju organizaciju i mobilnost postojećeg kadra, pri čemu će lekari obilaziti više mesta umesto da čekaju pacijente u lokalnim ambulantama. Pored toga, u radu ovih ambulanti povremeno će učestvovati i lekari specijalisti iz kliničkih centara u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. Praktična primena projekta već je započela u Gornjem Sinkovcu kod Leskovca, gde je tokom prve prezentacije pregledano 18 meštana, od kojih je troje upućeno na dalju specijalističku dijagnostiku.