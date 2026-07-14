Akcija traje do 19. jula, a poseban fokus biće na najtežim saobraćajnim prekršajima. MUP upozorava da je od početka meseca na putevima poginulo 17 osoba.

Pripadnici Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova od , 13. jula, do 19. jula sprovode sedmu centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima širom Srbije.

Tokom sedmodnevne akcije policijski službenici kontrolisaće poštovanje najvažnijih saobraćajnih propisa, sa posebnim akcentom na otkrivanje prekršaja koji najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama.

Na meti saobraćajne policije biće vozači koji prekoračuju dozvoljenu brzinu, upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, ne koriste sigurnosni pojas, nepropisno prevoze decu ili vrše rizična preticanja. Kontrolisaće se i svi ostali prekršaji koji mogu da ugroze bezbednost učesnika u saobraćaju.

Alarmantni podaci sa početka jula

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova upozoravaju da je od početka jula zabeleženo pogoršanje stanja bezbednosti saobraćaja u Srbiji.

Prema podacima MUP-a, u saobraćajnim nezgodama od početka meseca život je izgubilo 17 osoba, dok su 123 osobe zadobile teške telesne povrede.

Zbog ovih podataka policija apeluje na sve učesnike u saobraćaju da dosledno poštuju propise, prilagode vožnju uslovima na putu i pokažu maksimalnu odgovornost kako bi se sprečile nove tragedije.

Letnja sezona donosi veći rizik na putevima

U MUP-u podsećaju da je u toku letnja turistička sezona, kada se očekuje znatno veći intenzitet saobraćaja, posebno na auto-putevima i međunarodnim putnim pravcima koji prolaze kroz Srbiju.

Veliki broj domaćih i stranih turista upravo u ovom periodu putuje ka letovalištima, zbog čega su gužve na najprometnijim deonicama znatno češće, a samim tim raste i rizik od saobraćajnih nezgoda.

Iz tog razloga vozačima se savetuje da pre polaska provere ispravnost vozila, planiraju putovanje unapred i izbegavaju vožnju ukoliko osećaju umor.

MUP apeluje na vozače

Ministarstvo unutrašnjih poslova posebno apeluje na građane koji kreću na duža putovanja da prave redovne pauze kako bi se odmorili, da brzinu kretanja prilagode stanju kolovoza, vremenskim uslovima i gustini saobraćaja, kao i da tokom vožnje pokažu strpljenje i toleranciju prema drugim učesnicima u saobraćaju.

Vozačima se savetuje da ne koriste mobilni telefon tokom vožnje, da uvek koriste sigurnosni pojas, a decu prevoze isključivo u skladu sa zakonskim propisima, uz odgovarajuća dečja auto-sedišta.

Kontrole će biti nastavljene i nakon akcije

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova poručuju da će i nakon završetka ove sedmodnevne akcije nastaviti sa intenzivnim kontrolama na putevima širom Srbije.

Kako navode, cilj nije kažnjavanje vozača, već povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i očuvanje ljudskih života.

Nadležni još jednom pozivaju vozače da poštuju saobraćajne propise i odgovornim ponašanjem doprinesu bezbednijim putevima za sve.