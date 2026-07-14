-Mi trenutno nemamo uslova za bilo kakve fer izbore. Imaćemo nasilje, krađu, imaćemo izbore koje niko neće priznati čak i ako se održe, tako da mislim da se u tom nekom previranju koje jako liči na Srbiju pred odlazak Miloševića 1999. i posle bombardovanja ili kako se kaže vojne akcije NATO-a, do Petog oktobra, kad je izabran model Petog oktobra, da se tu sada ti veliki dogovaraju šta stvarno imaju na sceni - rekao je Janjić.

Blokader je potom dodao da, iako se zalaže za izbore, smatra da postoji "mogućnost promene vlasti Petim oktobrom".

-I ja sam za izbore, ali i stalno govorim da to što sam ja i što su pobnjeni građani i možda većina građana koja ne razmišlja za izbore ne znači da smo svi za demokratiju. Ako nema ovih izbora, moguća je promena vlasti, dakle, Petim oktobrom - izjavio je Janjić.

Njegove izjave jasno pokazuju da priželjkuje državni udar i nasilno obaranje Vučića sa vlasti po scenariju Petog oktobra!

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