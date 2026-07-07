Dramatične scene odigrale su se na jednoj plaži u Dominikanskoj Republici, kada je muškarac brutalno napao svoju suprugu pred očima desetina turista i kupača, a situacija je eskalirala nakon što su prisutni intervenisali kako bi ga zaustavili.

Prema izjavama očevidaca, incident je izazvala snažna ljubomora, pošto je muškarac pobesneo kada je video svoju partnerku kako razgovara sa drugim muškarcem na plaži.

Snimak koji je objavljen prikazuje trenutak kada napadač prilazi jednoj ženi i snažno je udara, pogrešno verujući da je to njegova supruga. Žena od siline udarca pada na pesak, a muškarac odmah shvata da je pogrešio.

Zatim odlazi ka moru, gde se nalazila njegova prava partnerka, i ponovo je napada. Žena pokušava da se zaštiti u vodi, dok među prisutnima nastaje panika.

Kupači koji su posmatrali događaj odmah su reagovali i udaljili muškarca od žene. Nedugo zatim, pojedini prisutni su nasrnuli na napadača i udarali ga dok su ga odvodili ka obali.

Incident se dogodio 3. jula na ostrvu Saona, jednom od najpopularnijih turističkih odredišta u Dominikanskoj Republici.

Nadležne vlasti pokrenule su istragu o okolnostima napada, dok policija prikuplja dodatna svedočenja osoba koje su se zatekle na licu mesta.

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